Nachdem Zayn Malik angeblich gewalttätig gegenüber Gigi Hadids Mutter Yolanda war, soll sich das Paar getrennt haben. Malik äußert sich jetzt auf Twitter zu den Vorwürfen.

Der Sänger bestreitet den Vorwurf.

Yolanda Hadid: Zayn soll sie geschlagen haben

Es waren schwere Anschuldigungen, die die Seite TMZ gestern gegen Musiker Zayn Malik publizierte. Denn in einem Artikel spricht die Seite davon, dass Gigi Hadids Mutter Yolanda Malik vorwirft, sie geschlagen zu haben. „Unsere Quellen sagen, dass Yolanda sagt, es sei irgendwann letzte Woche passiert. Wir haben keine Details darüber, was der Auslöser für den angeblichen Übergriff war, aber wir wissen, dass Yolanda zu ihrer Aussage steht„, heißt es in dem Artikel. Quellen zufolge soll Yolanda auch darüber nachdenken, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Kurze Zeit später meldet sich Zayn Malik selbst zu Wort. Auf Twitter schreibt er: „Wie ihr alle wisst, bin ich ein privater Mensch und ich möchte für meine Tochter einen sicheren und privaten Ort schaffen, an dem sie aufwachsen kann. Ein Ort, an dem private Familienangelegenheiten nicht auf die Weltbühne geworfen werden, damit alle darin herumstochern und sie auseinandernehmen können.“ Malik bezieht sich damit auf seine und Gigis Tochter Khai, die vergangenen September zur Welt kam.

Um seine Tochter zu schützen habe er „zugestimmt, Behauptungen nicht anzufechten, die sich aus einem Streit ergeben, den ich mit einem Familienmitglied meiner Partnerin hatte, das unser Haus betrat, während meine Partnerin vor einigen Wochen weg war.“ Medien spekulieren, dass mit diesem Familienmitglied Yolanda gemeint ist.

Zayn Malik: „Das ist eine private Angelegenheit“

Doch Zayn nennt in seinem Statement keine Namen und betont stattdessen: „Das ist eine private Angelegenheit und sollte es auch bleiben, aber es scheint, dass sich die Geister scheiden, und trotz meiner Bemühungen, ein friedliches familiäres Umfeld wiederherzustellen, das es mir ermöglicht, meine Tochter gemeinsam zu erziehen, wie sie es verdient, ist es an die Presse ‚durchgesickert‘.“

Zayn beendet sein Statement mit der Hoffnung auf „Heilung“ und dem Bedürfnis „Khai zu schützen und ihr die Privatsphäre zu geben, die sie verdient.„

Zayn Malik und Gigi Hadid: Trennung vor über einem Monat?

Gegenüber TMZ wird Malik noch direkter und bestreitet den Vorfall mit den Worten: „Ich bestreite vehement, Yolanda Hadid geschlagen zu haben, und meiner Tochter zuliebe lehne ich es ab, weitere Details zu nennen, und ich hoffe, dass Yolanda ihre falschen Behauptungen überdenkt und diese Familienprobleme im Privaten bereinigt.“

Gigi Hadid hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein Sprecher des Models erklärte gegenüber dem People-Magazin aber: „Gigi ist nur auf das Beste für Khai fokussiert. Sie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit„.

Dass alles vergeben und vergessen wird, scheint zurzeit aber eher unwahrscheinlich. Denn wie das People-Magazin berichtet, haben sich Gigi und Zayn getrennt. Quellen aus dem nahen Umfeld der beiden sollen das bestätigen. TMZ schreibt sogar, dass die Trennung bereits vor über einem Monat stattgefunden habe. Das würde auch erklären, warum Zayn in seinem Twitter-Post vom co-parenting spricht und Gigi nicht als seine Lebensgefährtin bezeichnet.

Die On-Off-Beziehung der beiden sorgt übrigens immer wieder für Schlagzeilen. Denn Gigi und Zayn wurden erstmals 2015 ein Paar. Offiziell machten die beiden ihre Beziehung 2016 mit Zayns Musikvideo zu „Pillowtalk“. Nach der Trennung im Jahr 2018 wurden 2019 wieder Dating-Gerüchte laut, die Gigi später auf Instagram bestätigte. Zuletzt sah man immer wieder Bilder der beiden auf Gigis Instagram-Kanal.