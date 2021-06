Der Sommer bringt neue Lebensfreude und Energie, aber leider auch viele lästige Alltagsprobleme in unser Leben. Jeder kennt sie und jeder ärgert sich darüber.

Wir haben für euch für die acht lästigsten Alltagsprobleme im Sommer ganz einfache Lösungen gefunden!

1. Klebrige Finger beim Eis essen

Ein bisschen Abkühlung brauchen wir im Sommer doch alle. Aber kaum hat man sich sein Lieblingseis im Laden gekauft, läuft es bei der Hitze sofort über die Finger. Vor allem im Hochsommer ist der Kampf gegen die Zeit meist verloren.

Die Lösung:

Natürlich gibt es für dieses nervige Alltagsproblem im Sommer eine einfache Lösung. Dafür brauchst du nur die kleinen Muffin-Schälchen aus Papier. In die Mitte schneidest du ein Loch, sodass der Eisstil durchpasst. Und schon läuft dir kein klebriges Eis mehr über die Finger. Problem gelöst!

2. Sonnencreme-Flecken in der Kleidung

Wir wollen unsere Haut vor der Sonne schützen. Deshalb greifen wir vor allem im Sommer zu besonders viel Sonnencreme. Leider landet sie nicht immer nur dort, wo sie hin soll. Und schon kämpfen wir mit lästigen Sonnencreme-Flecken in unserer Kleidung. Und die sind wirklich überall!

Die Lösung:

Auch hierfür gibt es eine einfache Lösung. Und dafür brauchst du nur ein bisschen Backpulver. Wenn du das Pulver mit etwas Wasser mischst und anschließend auf den Fleck gibst und kurz einwirken lässt, geht der Fleck ganz einfach weg. Nach dem Waschen sollte hier nichts mehr zu sehen sein.

3. Das Lenkrad wird unglaublich heiß

Draußen ist die 30-Grad-Marke geknackt, im Auto fühlt es sich allerdings so an, als ob es über 40 Grad hätte. Das Schlimmste daran: Vor allem das Lenkrad kann man überhaupt nicht mehr anfassen. Da hat sich schon fast jeder das ein oder andere Mal die Finger verbrannt.

Die Lösung:

Bevor du am Abend aus dem Auto aussteigst, kannst du einfach ein weißes Handtuch über das Lenkrad legen. Natürlich wird es im Inneren dennoch ziemlich warm, allerdings kannst du wenigstens das Lenkrad normal anfassen, ohne dir dabei die Finger zu verbrennen.

4. Schweiß, wo die Sonnenbrille aufliegt

Brillenträger kennen dieses Problem. Im Sommer, wenn es draußen unglaublich heiß wird, bildet sich genau dort Schweiß, wo die Brille aufliegt. Das Problem dabei: Ständig rutscht sie von der Nase und man muss sie immer wieder auf den richtigen Fleck befördern.

Die Lösung:

Bei diesem Problem wird Babypuder zu unserem besten Freund. Bevor du in der Früh aus der Wohnung gehst, gibst du einfach etwas Puder auf die Stelle auf deiner Nase und schon bildet sich dort weniger schnell Schweiß.

5. Das Make-up verrinnt

Spontane Schweißausbrüche sind schon ziemlich nervig. Wenn man sich aber auch noch viel Arbeit beim Make-up angetan hat, kann Schwitzen zur echten Herausforderung werden. Alles verrinnt und nichts ist mehr dort, wo es einmal war. Wirklich nervig…

Die Lösung:

Natürlich kann man den ganzen Tag in einem kühlen Gebäude bleiben, um das Make-up nicht zu zerstören. Wer aber lieber raus möchte, der kann einfach eine Schicht transparentes Puder über sein Make-up auftragen. Das fixiert und alles bleibt es an Ort und Stelle.

6. Käsefüße

Du warst den ganzen Tag auf den Beinen, kommst nach Hause, ziehst dir deine Schuhe aus und plötzlich kommt ein Geruch in deine Nase, den du lieber nicht gerochen hättest. Schweißfüße sind vor allem im Sommer ein weitverbreitetes Problem.

Die Lösung:

Wer gegen den unangenehmen Geruch etwas tun möchte, der sollte sich einfach öfters ein Fußbad gönnen. Salbei heißt dann das Zauberwort. Denn dieser wirkt antibakteriell und sorgt dafür, dass sich keine Schweißfüße entwickeln. Wenn das nichts helfen sollte, kann man auch auf speziellen Fußpuder zurückgreifen, das verhindert die Schweißbildung – gibt’s zum Beispiel bei dm oder Bipa.

7. Reibende Oberschenkel

Sommer bedeutet, dass man endlich wieder luftige Kleider und Röcke tragen kann. Doch mit den luftigen Sommer-Trends kommt auch ein großes Problem: Die Oberschenkel reiben ständig aneinander und man scheuert sich wund.

Die Lösung:

Genauso wie Babypuder bei Babys verhindert, dass ihr Po wund wird, so kann das Mittel auch gegen dieses alltägliches Sommer-Problem helfen. Das Puder legt sich wie eine Art Schutzmantel um die Haut und verhindert, dass du extrem schwitzt. Falls das auch nicht hilft, haben wir hier noch mehr Tipps bei reibenden Oberschenkeln.

8. Die BH-Träger schauen raus

Gerade hast du dir ein cooles neues Top gekauft, kommst nach Hause und stellst fest, dass du einfach keinen passenden BH hast, bei dem die Träger nicht herausschauen. Dieses Szenario hat wohl jeder von uns schonmal erlebt.

Die Lösung:

Natürlich kommt es darauf an, wie das Shirt geschnitten ist. Aber in den meisten Fällen hilft schon eine kleine Büroklammer und das Problem ist gelöst. Dafür musst du einfach nur die BH-Träger an deinem Rücken mit der Klammer zusammenstecken und schon schauen sie aus dem Shirt nicht mehr hinaus. Natürlich haben wir hier auch Tipps für andere Shirt-Formen, bei denen die BH-Träger einfach nicht verschwinden wollen.