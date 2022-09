Das Wochenende steht vor der Tür und hat Großes vor! Zumindest für einige von uns. Denn auf das eine oder andere Sternzeichen wartet jetzt eine Überraschung. Wir sagen nur so viel: Es wird abenteuerlich, es wird romantisch und es wird spicy.

Was jetzt zu tun ist: Einfach mal fallen lassen …

Stier

Hin und wieder muss man auch etwas riskieren – das wird der Stier an diesem Wochenende hautnah erfahren. Denn die Sternenkonstellation ist auf Abenteuerkurs! Das kann das taffe Sternzeichen im ersten Moment schon mal richtig aus der Fassung bringen. Auch wenn das Sternzeichen dadurch ein bisschen aus seiner Komfortzone rausmuss, wird es sich am Ende doch lohnen. Denn die Zeichen stehen ganz auf Spaß, Feierlaune und unvergesslichen Glücksmomente. Hier gibt es doch bestimmt schlimmere Dinge, nicht wahr?

Zwillinge

Spontanität ist an diesem Wochenende angesagt! Lässt sich der Zwilling darauf ein, dann verschafft ihm das ein abenteuerliches Wochenende, an das er sich garantiert noch lange erinnern kann. Auch wenn die Temperaturen an diesem Wochenende nicht ganz so hoch sind, ist die Stimmung richtig heiß. Dafür sorgt auch eine ganz bestimmte Person, auf die das Sternzeichen insgeheim schon lange ein Auge geworfen hat. Nur Mut – jetzt ist die Zeit, um den ersten Schritt zu machen. Dieses Wagnis kann sich definitiv sehen lassen.

Waage

Die Waage nutzt den Herbst, um ihr Leben mal richtig zu reflektieren. Dabei sind ihr auch schon so einige Änderungswünsche in den Sinn gekommen. Doch diese dann auch in Angriff zu nehmen, ist eine andere Sache. Keine Sorge! Die Sterne stehen an diesem Wochenende im Vorteil der Waage. Denn jetzt trifft das Sternzeichen endlich lebensverändernde Entscheidungen, die es mit Sicherheit nicht so schnell bereuen wird. Mit voller Kraft voraus und stark entschlossen startet die Waage somit in einen neuen Lebensabschnitt!