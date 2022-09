Wir können es langsam nicht mehr leugnen: Es herbstelt. Die Blätter verfärben sich, der September ist bereits in seiner Mitte angekommen und auch wenn die Sonne scheint, ist die Zeit vorbei, in der wir Bikini tragen. Denn jetzt ist der Herbst da. Doch dieser kleine Neustart bedeutet auch etwas sehr Gutes!

Vor allem diese drei Sternzeichen erleben die Jahreszeit als besonders schön.

Widder

Umso kühler es draußen ist, umso wärmer wird dem Widder ums Herz. Denn für ihn beginnt jetzt die Zeit, in der er am liebsten romantische Verbindungen knüpft bzw. seine Beziehung aufs nächste Level bringt. Das Sternzeichen geht jetzt aufs Ganze und wird dafür auch belohnt. Es wird von allen Seiten mit viel Liebe überhäuft und fühlt sich dadurch richtig gut. Außerdem findet der Widder jetzt endlich den Mut, seine insgeheime Zukunftspläne mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu teilen. Die Sterne stehen gut – denn er stößt dabei auf pure Zustimmung.

Schütze

Der diesjährige Herbst steht ganz im Zeichen der Liebe. Doch das bedeutet nicht, dass man sie jemand anderem geben muss. Auch Selbstliebe gehört hier dazu. Das hat der Schütze nun endlich erkannt. Denn er plant jeden Tag etwas mehr Me-Time ein und kümmert sich weniger um andere. Dadurch gewinnt er viel neue Energie, die ihn dazu motiviert, seine gesteckten Jahresziele doch noch in Angriff zu nehmen, auch wenn er sie langsam abgeschrieben hat. Durch den frischen (Herbst)-Wind aus dem Universum, scheint das jetzt mit Leichtigkeit zu gelingen.

Krebs

Wer sagt denn, dass Liebe immer nur aus romantischen und erotischen Momenten bestehen muss? Auch platonische Liebe is a thing – auch Freundschaft genannt. Denn eine innige Freundschaft kann einen genauso glücklich machen, wie eine Liebesbeziehung. Davon wird der Krebs in diesem Herbst auch sehr viel erfahren. Denn nach einem überaus stressigen Sommer nimmt er sich jetzt endlich wieder Zeit für seinen Freundeskreis. Das Sternzeichen ist richtig motiviert, einige Abenteuer zu erleben – warum also nicht ein paar Weekend-Getaways, Konzerte oder Partys planen?