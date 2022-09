Wie sagt man so schön? Alles neu macht der Herbst! Das bekommen jetzt vor allem drei Sternzeichen zu spüren. Denn der September 2022 hat es ganz schön in sich. Große Veränderungen stehen bevor. Ob gut oder schlecht, haben die Tierkreiszeichen dabei selbst in der Hand.

Vor allem für diese Sternzeichen könnte bald alles ganz anders werden.

Fische

Das Sternzeichen hat schon lange geahnt, dass dieses Jahr noch einige Hürden birgt. Doch bisher haben sich diese nicht unbedingt gezeigt. Damit ist jetzt aber Schluss! Denn der September hält sich nicht zurück. Das bekommt auch der Fisch am eigenen Leib zu spüren. Gewohnte Dinge ändern sich und neue Routinen stellen sich ein. Daher muss er jetzt auch einige wichtige Entscheidungen treffen, die möglicherweise großen Einfluss auf seine Zukunft haben. Achtung vor voreiligen Schlüssen! Denn jetzt sollte jeder Schritt wohlüberlegt sein.

Zwilling

Auch wenn die Hälfte es Monats bereits vorüber ist, hält der September noch so einige Überraschungen für den Zwilling bereit. Eine Person, die das Sternzeichen nie wirklich wahrgenommen hat, die jedoch schon die längste Zeit da war, könnte sich als echter Wegweiser entpuppen. Einfach mal die Augen offen halten und sich auf das einlassen, was auf einen zukommt. Mag sein, dass dadurch auch große Veränderungen im Leben dieses Tierkreiszeichens passieren, doch dafür ist es jetzt auch längste Zeit. Das weiß der Zwilling wohl am besten.

Steinbock

Insgeheim wünscht sich der Steinbock, dass er sein Leben mal so richtig aufräumt. Doch leider hat ihm dafür bisher sowohl die Zeit als auch der Mut gefehlt. Dafür bekommt das Sternzeichen jetzt aber Unterstützung aus dem Universum. Denn die Sterne stehen den Rest des Septembers so vorteilhaft, dass der Steinbock endlich über seinen Schatten springt und seinen Traum verfolgt. Die Hürde, die er dafür überwinden muss, scheint ihm plötzlich gar nicht mehr so groß zu sein. Gut so, denn das bringt das Sternzeichen auch ein großes Stück weiter an sein Ziel.