In der Nacht auf heute fanden die 74. Emmys in Los Angeles statt. Das Ergebnis des wichtigsten amerikanischen TV-Preises war für viele jedoch keine Überraschung. Klarer Gewinner des Abends: Die Mini-Serie „The White Lotus“.

Allerdings sorgte Schauspielerin Zendaya gleich für mehrere Sensationen.

Emmys 2022: Zendaya stellt Rekorde auf

Mit gerade mal 26 Jahren hat Zendaya bereits ihre zweite Emmy-Trophäe in der Tasche. Die erste gewann sie 2020 für ihre Rolle als drogensüchtige Rue in der HBO-Serie „Euphoria“. Zwei Jahre und zwei Staffeln später konnte sie noch immer mit ihrer Performance überzeugen. Denn heute Nacht gewann sie den Preis erneut für die beste Hauptrolle in einer Dramaserie. Damit ist Zendaya auch die jüngste Schauspielerin, die bereits zwei Emmys gewonnen hat. Außerdem ist sie die erste schwarze Frau, die zweimal als Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet wurde UND sie ist die jüngste Person, die einer Emmy-Nominierung als Produzentin erhalten hat (ebenfalls für „Euphoria“).

In ihrer emotionalen Dankesrede richtete sich die 26-Jährige an das gesamte Team der erfolgreichen Serie (bei uns auf Sky zu sehen) sowie an all jene Menschen, die ihre Suchtgeschichten mit ihr geteilt haben. „Mein größter Wunsch für ,Euphoria‘ war, dass es helfen kann, Menschen zu heilen, und ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die ihre Geschichte mit mir geteilt haben“, erzählt Zendaya auf der großen Bühne der Preisverleihung. „Ich möchte, dass ihr wisst, dass jeder, der eine Rue geliebt hat oder sich als Rue fühlt, so dankbar für eure Geschichten ist, und ich trage sie mit mir und trage sie mit ihr. Ich danke euch so sehr“, so die berührenden Worte der Schauspielerin.

„The White Lotus“ mit den meisten Preisen ausgezeichnet

Auch eine weitere HBO-Serie konnte die Jury überzeugen. „The White Lotus“, eine satirische Miniserie über ein Luxus-Resort auf Hawaii, dessen Gäste alle etwas schräg sind und Geheimnisse mit sich tragen, wurde ganze zehnmal ausgezeichnet. Darunter bekamen Murray Bartlett als Hoteldirektor sowie „American Pie“-Star Jennifer Coolidge jeweils einen Emmy als besten Nebendarsteller:in in einer Miniserie.

Mit ihren geschlagenen 25 Nominierungen erfüllte das satirische TV-Drama „Succession“ nicht ganz alle Erwartungen – wie schon 2020 gewann die Serie jedoch den wichtigen Preis der besten Dramaserie des Jahres. Auch Drehbuchautor Jesse Armstrong und Nebendarsteller Matthew Macfayden wurden ausgezeichnet.

Der Award der besten Comedyserie ging erneut an die Apple-TV-Plus-Serie „Ted Lasso“, die die Geschichte eines US-Footballtrainers erzählt, der ein Fußballteam in Großbritannien retten soll. Hauptdarsteller Jason Sudeikis, Nebendarsteller Brett Goldstein sowie Regisseurin MJ Delany haben ebenfalls einen der begehrten Preise erhalten.

Auch dem Überraschungserfolg „Squid Game“ (Netflix) schrieb man mit insgesamt 14 Nominierungen hohe Chancen zu. Letztendlich gewann die südkoreanische Serie sechs Emmys. Einer davon ging an Hauptdarsteller Lee Jung-jae. Auch Nebendarstellerin Lee You-mi wurde mit einer Trophäe ausgezeichnet.

Auch Sängerin Lizzo bekommt einen Emmy

Ein großer Star des Abends war Lizzo! Die Sängerin und Moderatorin sorgte schon mit ihrer roten Robe am Red Carpet für einen echten Hingucker. Schließlich durfte sie sich dann auch über einen Preis freuen. Die 34-Jährige gewann mit ihrer Sendung „Lizzo’s Watch out for the Big Grrrls“, in der es um 13 übergewichtige Frauen geht, die darum kämpfen, professionelle Tänzerinnen zu werden, in der Kategorie bestes Competition-Program. Damit setzte sie sich auch gegen den großen Favoriten „Ru Paul’s Drag Race“ durch.

„Die Geschichten, die sie mit uns teilen, sind nicht so besonders, sie kriegen nur keine Plattform“, so Lizzo während ihrer Siegesrede. „Alles, was ich als kleines Mädchen wollte, war in den Medien ein Mädchen wie mich zu sehen. Dick wie ich. Schwarz wie ich. Schön wie ich“, stellt die Sängerin klar.

Die vollständige Liste aller Emmy-Gewinner:innen findet ihr hier.