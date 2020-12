Manche Menschen brauchen unglaublich viel Aufmerksamkeit oder können einfach nicht richtig entspannen. Dann ist es nicht gerade leicht sie zu befriedigen. Oftmals hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind nicht leicht zufriedenzustellen:

Fische

Fische sind besonders emotional und einfühlsam. Sie neigen außerdem auch dazu besonders ängstlich und zurückhaltend zu sein. Und das nicht nur bei fremden Menschen, sondern sogar in Partnerschaften. So richtig genießen können sie dann nur selten, denn ihre Angst steht den Fischen ständig im Weg. Auch mit sich selbst sind sie oft unzufrieden und können sich deshalb nur schwer gehenlassen. Einen Fisch zu befriedigen ist wirklich nicht leicht. Ihnen kann man einfach nichts recht machen, da ihre Angst meist Überhand nimmt und sie dann oft frustriert und genervt sind.

Löwe

Der Löwe ist ein echter Entertainer. Er will einfach immer, dass es sich nur um ihn dreht. Vor allem in Partnerschaften kann das kompliziert werden, denn die bestehen nun mal aus geben und nehmen. Außerdem setzt sich der Löwe meistens unglaublich hohe Ziele und probiert gerne neues aus. Das macht zwar Spaß und ist abwechslungsreich, in den meisten Fällen ist es aber unglaublich schwer den Erwartungen des Löwen gerecht zu werden. Wenn etwas nämlich nicht auf Anhieb so klappt, wie er sich das vorgestellt hat, ist er unzufrieden und wütend. Sobald er die Kontrolle über etwas verliert oder jemand anderer mehr Verantwortung bekommt als er, macht ihn das ziemlich unrund. Ein bisschen mehr Entspannung würde dem Löwen guttun.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu den Sternzeichen, die ziemlich schwer zufriedenzustellen sind. Denn ihm steht meist seine Eifersucht im Weg. Anstatt eine Beziehung einfach zu genießen und das Positive darin zu sehen, konzentriert sich der Skorpion meistens auf die negativen Dinge und malt sich unglaubliche Szenarien in seinem Kopf aus. Ihn als Partner zu befriedigen ist deshalb besonders schwer. Außerdem vergleicht er ich auch oft mit anderen Paaren und ist unzufrieden, wenn es bei ihm nicht so läuft wie bei den anderen. Sobald sich der Skorpion aber einmal fallen gelassen hat, kann man in ihm einen großartigen Partner finden. Ihn zufriedenzustellen wird allerdings nie wirklich leicht.