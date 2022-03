Es ist einfacher gesagt, als getan, sich von Personen zu lösen, die einem nicht guttun. Manchmal kostet es ziemlich viel Kraft, um toxische Menschen aus seinem Leben zu verbannen. Und genau das erfahren jetzt auch folgende drei Sternzeichen.

Denn sie schaffen es jetzt endlich, alles Negative hinter sich zu lassen.

Fische

Das Sternzeichen versucht immer, es allen recht zu machen. Dabei kommt es allerdings oft zu der Situation, dass es sich unterdrücken lässt. Und genau das nutzen gewisse Personen im Umfeld des Fisches auch aus. Auf Dauer kann das ziemlich belastend sein. Denn auch wenn sich der Fisch das anfangs nicht eingestehen möchte, nimmt ihn diese negative Energie ganz schön mit. Wer lässt sich denn auch gerne ständig kleinreden? Niemand! Das Sternzeichen muss aufpassen, dass sich diese Situation nicht auf die Psyche schlägt und am besten sofort handeln! Jetzt erhält er auch endlich die notwendige Kraft dazu.

Krebs

Die sensiblen Charakterzüge des Krebses werden ihm oft zum Verhängnis. Denn gerade in Sachen Liebe bekommt er häufig zu spüren, dass er der Unterlegene ist. Bitte aufwachen, lieber Krebs! Denn das ist ganz und gar nicht der Fall. Daher sollte sich das Sternzeichen auch nichts anderes einreden lassen. Es ist also höchste Zeit, sich von der Person zu trennen, die diese toxischen Eigenschaften verbreitet. Auch wenn es sich zu Beginn nicht gerade gut anfühlt, wird der Krebs schnell merken, dass es ihm danach viel, viel besser geht.

Waage

In Freundschaften muss man sich auf keinen Fall alles gefallen lassen. Das muss auch die Waage lernen. Denn es gibt da eine gewisse Person, die versucht, das Sternzeichen in allen Bereichen zu dominieren. Auch wenn die Waage lange Zeit mitgemacht und nichts unternommen hat, sollte sie spätestens jetzt die Augen öffnen und erkennen, was hier passiert. Und dann gilt es nur eine einzige Sache zutun: Bye Bye toxische Person und hallo schönes Leben!