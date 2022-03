Der Frühling hat nicht nur die schönen Gefühle für uns parat. Er bringt uns leider auch noch einige Hürden, die wir meistern müssen. Auf das ein oder andere Sternzeichen warten noch einige Herausforderungen, die einem ganz schön viel Kraft abverlangen können.

Nicht vergessen: Daraus kann man nur lernen.

Wassermann

In diesem Jahr kommen einige Veränderungen auf den Wassermann zu. Auch wenn diese meist positiv sind, kann er sie erst wirklich genießen, wenn er weiß, dass alles unter Dach und Fach ist. Doch so einfach ist das leider nicht. Denn das Timing des Lebens lässt manchmal wirklich zu wünschen übrig. Das Sternzeichen wird dadurch oft mal nervös und zweifelt an sich selbst. Eine Hürde, die es jetzt einfach überwinden muss. Denn dann lässt es sich gleich viel leichter in ein neues Kapitel starten.

Zwilling

Dass im Leben nicht immer alles glatt läuft, ist klar. Doch dieses Sternzeichen muss sich in nächster Zeit auf die eine oder andere Hürde gefasst machen, die sich nicht ganz so leicht aus der Welt schaffen lässt. Doch mit einem kühlen Kopf und klaren Gedanken, wird der Zwilling auch diese Zeit meistern. Im Nachhinein kann das Sternzeichen sehr stolz auf sich sein und aus dieser Situation lernen. Beim nächsten Mal weiß es außerdem schon, worauf es ankommt.

Steinbock

Der Steinbock hat jetzt lange genug gewartet: Er möchte nun endlich auf die große Liebe treffen. Doch leider wird dieser Ruf vom Universum nicht immer sofort gehört. Deshalb muss sich das Sternzeichen noch etwas gedulden. Aktuell nicht ganz einfach; denn der Steinbock hat das Gefühl, dass rund um ihn herum alle in glücklichen Beziehungen sind und er alleine enden wird. Lieber Steinbock, das wird nicht so sein! Ein bisschen Geduld, dann kommt auch die Liebesflaute zu einem lang ersehnten Ende.