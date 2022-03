Der Frühling ist die Zeit, in der langsam alles wieder zum Leben erwacht. Genauso wie unsere Motivation, Dinge anzupacken und endlich das zu erledigen, was wir uns schon die längste Zeit über vorgenommen haben.

Vor allem diese drei Sternzeichen bekommen dafür jetzt richtig viel Rückenwind.

Widder

Im Frühling fühlt sich der Widder einfach am wohlsten. Nicht zuletzt, weil er in dieser Jahreszeit auch geboren wurde. Darum hat er auch das Gefühl, Berge versetzen zu können! Meistens reflektiert das Sternzeichen mit den ersten Sonnenstrahlen, was in seinem Leben gerade gut läuft und wo man noch etwas verbessern könnte. Dann setzt sich der Widder Ziele, die er bis zum Jahresende erreichen möchte. Er hat Glück: Die Sternenkonstellation ist ganz in seinem Sinne und verleiht dem Sternzeichen ausreichend Kraft, um das zu erreichen, was es sich vornimmt!

Löwe

Das powervolle Sternzeichen hat ziemlich viele Pläne, die es am liebsten alle sofort umsetzen möchte. Immer mit der Ruhe! Denn gelingt etwas Step by Step, kann man auch den Erfolg umso mehr genießen. Und das ist auch genau das, was auf den Löwen wartet. Denn der Frühling steht für ihn ganz im Zeichen der positiven Veränderung. Egal ob Job, Beziehung oder Gesundheit: Langsam aber sicher erkennt der Löwe, dass sich seine Mühen gelohnt haben und er die Früchte seiner Arbeit endlich genießen kann.

Steinbock

Frühlingsgefühle heißen nicht umsonst so! Den Steinbock hat es nämlich ganz schön erwischt. Doch anstatt an der neuen Begegnung und an den Gefühlen, die sich daraus entwickeln, zu zweifeln, ist es jetzt an der Zeit, sich fallen zu lassen. Das Sternzeichen wird schnell merken, dass es sich lohnt. Denn durch den Rückenwind des Universums scheint es so, als würde diesmal tatsächlich die richtige Person vor dem Steinbock stehen. Eine Person, die nicht nur jetzt heftiges Bauchkribbeln auslöst, sondern auch in zehn Jahren noch.