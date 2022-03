Für Style-Hacks, die uns die Entscheidung morgens vor unserem Kleiderschrank erleichtern, sind wir doch alle dankbar. Denn manchmal kann die Ahnungslosigkeit in Sachen Outfit zur besonderen Herausforderung werden. Aber wir haben die Lösung! Mit der sogenannten „Sandwich-Rule“ werden einfarbige Outfits zu richtig stylischen Blickfängern.

Ein belegtes Brot und Mode haben nämlich mehr gemeinsam als ihr denkt.

Immer stylisch mit der Sandwich-Rule

Wir alle kennen es: Man steht hoffnungslos vorm Kleiderschrank und ist mit dem Inhalt komplett überfordert. Nichts will so richtig zusammenpassen und irgendwie wirkt alles mega boring. Doch das ist jetzt vorbei! Mit der Sandwich-Rule bereitet ihr dem ganzen Spuk nun ein für alle Mal ein Ende. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ein Sandwich mit Kleidung gemeinsam haben kann? So einiges! Denn ihr könnt eure Outfits ähnlich zusammenstellen, wie ihr ein Sandwich belegen würdet. Ihr habt immer noch nicht die leiseste Ahnung, wie das gehen soll? Wir verraten es euch.

So funktioniert die Fashion-Rule

Die Basis eines jeden Sandwichs ist das Brot, richtig? Und genauso wie beim Sandwich braucht ihr bei der Sandwich-Rule eine „Brot“-Basis für euer Outfit. Hierfür wählt ihr eine Farbe, die euer Outfit umhüllt: zum Beispiel ein lässiger Hosenanzug mit Buntfaltenhose und einem Blazer in Schwarz, oder ein langer Mantel in Marineblau mit farblich exakt abgestimmten Schuhen. Danach wählt ihr eine Füllung, die zwischen euren modischen Brotscheiben liegen und für das gewisse Extra sorgen. Das kann zum Beispiel ein Rollkragenpullover in einer Kontrastfarbe sein, dessen Kragen aus eurem Oberteil hervorschaut oder eine Statement-Bluse mit auffälligem Print unter einer schlichten Jacke, schlichten Hose & schlichten Schuhen in derselben Farbe. Aber auch eine Tasche, ein Gürtel oder hohe Socken in Knallfarben können einen interessanten Kontrast ergeben.

Influencerin Chiara Ferragni zeigt’s vor. Ihre „Sandwich“-Basis sind ihre schwarze Lederjacke und ihre schwarzen Pumps – gepimpt wird das Outfit dann mit dem gelben Rock als Hingucker.

Und auch Influencerin Veronika Heilbrunner setzt auf die Sandwich-Methode und geht mit ihrem bunten Outfit sogar noch eins weiter. Denn sie kombiniert eine bunte Basis – den terracotta-farbenen Anzug – mit einem hellblauen Hemd als Kontrast. Mit dem schwarzen Choker und ihren schwarzen Flats erdet sie den Look und verpasst der Kombi damit das gewisse Extra.

We know, für den Anfang mag die Sandwich-Rule vielleicht etwas ungewohnt klingen, aber wir versichern euch, sie wird eure Fashion-Leben um einiges leichter machen. Die Grundregel: Versucht Basics eures Outfits miteinander abzustimmen, um die Kleiderwahl am Morgen einfach und schneller zu machen. Und ab dann ist alles erlaubt: Kombiniert und peppt, was das Zeug hält! So bekommt ihr mit der Sandwich-Rule garantiert ganz easy ein stylisches und cooles Outfit hin, ohne allzu viel Zeit vorm Kleiderschrank zu vebringen, versprochen! Probiert es einfach mal aus! 😉