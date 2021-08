Kurz nach seiner Landung musste ein Flugzeug evakuiert werden. Der Grund: Ein Samsung-Smartphone ging plötzlich in Flammen auf und sorgte für fette Rauchschwaden. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass Smartphones von Samsung Feuer fingen.

Vor einigen Jahren musste der Handhersteller deshalb sogar die gesamte Galaxy-Note-7-Reihe zurückziehen.

Nach der Landung einer Alaska-Airlines-Maschine in der US-amerikanischen Stadt Seattle ist das Smartphone eines Passagiers plötzlich in Flammen aufgegangen. Dabei entwickelten sich sogar so schwere Rauchschwaden, dass das Flugzeug über die Notausgänge evakuiert werden musste. Bevor es zur Evakuierung kam, versuchten die Flugbegleiter den Brand des Smartphones noch mit mehreren Feuerlöschern unter Kontrolle zu bekommen. Der Rauch, der beim Brand freigesetzt wurde, wäre mit dem einer Nebelmaschine vergleichbar gewesen, erzählen Passagiere des Flugs auf Twitter.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z