Liebes-News bei Elyas M’Barek! Der Schauspieler wurde mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Angeblich sollen die beiden bereits seit April 2020 ein Paar sein.

Bestätigt hat der Schauspieler die Gerüchte allerdings noch nicht.

Elyas M’Barek knutschend mit angeblicher Freundin gesichtet

Ist einer der begehrtesten Junggesellen Deutschland etwa vergeben? Das lassen zumindest Fotos vermuten, die Elyas M’Barek mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigen. Laut dem Magazin Bunte, dem die Fotos vorliegen, sollen die Bilder auf der Mittelmeerinsel Formentera entstanden sein. Dort hat sich der Schauspieler anlässlich seines 39. Geburtstags einen Urlaub am Strand gegönnt. Offensichtlich aber nicht allein. Denn Touristen fotografierten den Schauspieler als er mit seiner angeblichen Freundin herum turtelte. Die beiden umarmten und küssten sich und scheinen frisch verliebt zu sein. Bei einem gemeinsamen Essen tranken sie Champagner und lachten viel, wie die Bilder zeigen.

Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Aber wer ist die neue Frau an der Seite von Elyas M’Barek? Angeblich soll seine Begleiterin aus den USA stammen, wie eine anonyme Quelle gegenüber der Bunte erzählt. Dennoch soll die Frau mehr als nur ein Urlaubsflirt sein. Laut dem Insider soll sie den Schauspieler sogar schon in seiner Heimatstadt München besucht haben. Außerdem sollen die beiden bereits seit April 2020 ein Paar sein. Wirklich offiziell ist die Beziehung allerdings noch nicht. Denn der Schauspieler hüllt sich zu den Gerüchten derzeit noch in Schweigen. Generell hält er sein Privatleben seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurück. Ob wir wohl schon bald erfahren werden, wie die mysteriöse Frau an seiner Seite heißt?