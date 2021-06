Manche Menschen sind echte Profis darin, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten und sich niemals eine Emotion ansehen zu lassen. Mit ihrem Pokerface haben diese Sternzeichen auch schon einiges in ihrem Leben erreicht.

Diese Tierkreiszeichen zeigen ihre wahren Gefühle nur selten:

Löwe

Der Löwe ist ein wahrer Meister darin sich zu verstellen. Denn niemals würde er vor Fremden zugeben, wenn es ihm schlecht geht oder er gerade einfach keinen guten Tag hatte. Er überspielt seine wahren Gefühle stattdessen einfach mit lustigen Geschichten und nutzt seine Begabung als Entertainer, um von seinen Emotionen abzulenken. Sein Pokerface durchschauen nur Menschen, die ihn wirklich gut kennen. Ihnen gegenüber würde der Löwe niemals seine Gefühle verbergen, sondern spricht ganz offen über seine Ängste und Wünsche. Das kommt allerdings nur selten vor.

Jungfrau

Immer wieder kritisiert die Jungfrau andere Menschen, aber auch mit sich selbst ist sie unglaublich streng. Sie will alles perfekt machen und Gefühle, die sie davon abhalten könnten, nicht an sich ran lassen. Vor allem im Berufsleben hat das Sternzeichen deshalb ein unglaublich gutes Pokerface. Denn die Jungfrau will hoch hinaus und weiß, dass ihre Gefühlswelt ihr dabei im Weg stehen könnte. Im Privatleben sieht die Sache aber ganz anders aus: Sie liebt es, mit ihren engsten Freunden über ihre Gefühle zu sprechen und hat auch keine Angst davor, sich ihnen gegenüber verletzlich zu zeigen.

Steinbock

Der Steinbock übernimmt für alles und jeden die Verantwortung. Er fühlt sich verpflichtet, seinen engsten Freunden und der Familie immer zur Seite zu stehen. Obwohl er sich bei solchen Entscheidungen meist von seinen Gefühlen leiten lässt, würde er das aber niemals nach außen hin zeigen. Denn er weiß genau: Um einen Streit in der Familie oder unter Freunden zu schlichten, muss man einen kühlen Kopf bewahren. Deshalb wirkt er dabei auch oft sehr kontrolliert und distanziert. Sobald der Stress aber vorbei ist, prasseln die Gefühle auf das Sternzeichen ein und er braucht eine kleine Pause von seinem Alltag, bevor es sich wieder der nächsten Herausforderung stellt.