Für manche von uns wird der Juni ein ganz besonderer Monat. In Sachen Liebe stehen die Sterne für drei Sternzeichen nämlich besonders gut.

So glücklich waren diese Tierkreiszeichen schon lange nicht mehr!

Waage

Der Juni hat für die Waage in Sachen Liebe eine richtig große Überraschung parat. Das gilt sowohl für Singles, als auch Vergebene. Das Glück steht zurzeit nämlich fest an der Seite dieses Sternzeichens. Für die Singles: Jemand aus der Vergangenheit tritt plötzlich wieder ins Leben der Waage und stellt es ordentlich auf den Kopf – und das im Guten! Für Vergebene: In den vergangenen Monaten lief es irgendwie nicht ganz so rund. Doch das wird sich jetzt ändern. Der Juni bringt nämlich jede Menge Veränderung und einen Neuanfang – und womöglich einen wichtigen nächsten Schritt!

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu den Sternzeichen, die zurzeit besonders viel Glück in der Liebe haben. Während er sich in den vergangenen Monaten ziemlich schwer damit getan hat, Entscheidungen zu treffen und eine lange Selbstfindungsphase hinter sich hat, macht er jetzt Nägel mit Köpfen! Für Singles heißt das: Das ewige Hin und Her mit einer Person, die du gerne hast, festigt sich nun zu einer ernsthaften Beziehung. Eurem Liebesglück steht nichts mehr im Weg. An alle Vergebenen: In euer Partnerschaft klären sich jetzt einige offene Frage und alles wendet sich zum Guten!

Krebs

Der sonst so zurückhaltende Krebs blüht jetzt im Juni so richtig auf. Er ist mit sich total im Reinen und das strahlt er auch so. Für die Singles: Mit dem Flirten klappt’s deshalb gerade so richtig gut und die ein oder andere Sommer-Romanze lässt nicht mehr lange auf sich warten. An alle Vergebenen: Die Beziehung erlebt in diesem Monat einen zweiten Frühling und die ein oder andere Überraschung steht vor der Türe. Vielleicht der langersehnte Heiratsantrag…?