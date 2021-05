Seit Wochen fragen sich Fans, wo denn eigentlich Laura Müller steckt? Denn auf ihrem Instagram-Account war es in letzter Zeit ziemlich ruhig.

Sogar Gerüchte um eine Trennung von Michael Wendler machten deshalb die Runde. Doch jetzt scheint die 20-Jährige ein kleines Lebenszeichen auf ihrem Account gegeben zu haben.

Laura Müller bearbeitet Instagram-Account

Echte Fans von Influencerin Laura Müller wissen, dass die 20-Jährige bislang nur fünf anderen Accounts gefolgt ist. Wer sich das Instagram-Profil von Laura kürzlich genauer angesehen hat, der wird bemerkt haben, dass sie ihren Account wohl überarbeitet hat. Denn anstatt fünf folgt sie jetzt nur noch drei Profilen. Die Influencerin soll der Ex-Love-Island-Kandidatin Stephanie Schmitz, sowie dem offiziellen “Let’s Dance”-Account entfolgt sein. Aktuell abonniert sie nur die Designerin Jasmin Erbas, Hairstylist Lukas Kuciel und den Account ihrer Stieftochter Adeline Norberg. Warum genau sie den anderen beiden Profilen entfolgt ist, ist unklar. Fans vermuten, dass sie mit den Erinnerungen an die damalige Zeit abschließen will.

Trennungsgerüchte rund um Laura und Michael Wendler

Mehr hat sich am Instagram-Account der 20-Jährigen seit ihrem letzten Posting im Februar allerdings nicht getan. Seit den wirren Verschwörungstheorien, die Michael Wendler in den vergangenen Monaten immer wieder von sich gab, ist es ziemlich ruhig auf dem Instagram-Account der Influencerin geworden. Der Wendler selbst verlor deshalb sogar seinen Job in der DSDS-Jury. Außerdem wurde sein Account auf Instagram gesperrt. Seit Wochen meldet sich Laura nicht mehr bei ihren Followern. Weder in ihrer Story noch mit Postings. Und auch sonst gibt es kein Lebenszeichen von der Influencerin. Zuletzt postete sie Ende Februar ein Selfie im Cowboy-Look auf ihrem Account – doch seither nichts. Deshalb vermuteten Fans auch, dass sich das Paar getrennt hat. Doch wie kürzlich aufgetauchten Fotos zeigen, sind Michael Wendler und Laura Müller wohl noch zusammen. Die beiden wurden vergangene Woche bei einem gemeinsamen Motorrad-Ausflug in Florida gesichtet.