Die Gerüchteküche brodelt: Haben sich Laura Müller und Michael Wendler etwa getrennt? Auf dem Instagram-Account der 20-Jährigen ist es schon längere Zeit ziemlich ruhig.

Fans sind sich deshalb sicher: Die beiden haben sich getrennt!

Liebes-Aus bei Laura Müller & Michael Wendler?

Ziehen da etwa düstere Wolken am Liebeshimmel von Laura Müller und ihrem “Schatzi” Michael Wendler auf? Seit den wirren Verschwörungstheorien, die der 48-jährige Schlagerstar in den vergangenen Monaten immer wieder von sich gab, ist es ziemlich ruhig auf dem Instagram-Account der Influencerin geworden. Der Wendler selbst verlor deshalb sogar seinen Job in der DSDS-Jury. Außerdem wurde sein Account auf Instagram gesperrt. Sind er und Laura überhaupt noch ein Paar, fragen sich jetzt die Fans der 20-Jährigen.

Trennungsgerüchte: Fans spekulieren

Seit Wochen meldet sich Laura nämlich nicht bei ihren Followern. Weder in ihrer Story noch mit Postings. Und auch sonst gibt es kein Lebenszeichen von der Influencerin. Zuletzt postete sie Ende Februar ein Selfie im Cowboy-Look auf ihrem Account – doch seither nichts.

Nun wird heftig spekuliert, der 20-Jährige soll es nicht gut gehen. Sogar von einer Trennung von Ehemann Michael ist die Rede. Einige Fans raten ihr immer wieder dazu, den 48-Jährigen zu verlassen. Denn zuletzt soll Laura in ihren Instastorys davon gesprochen habe, dass sie an Migräneattacken leide. Fans sind sich deshalb sicher, dass es ihr psychisch nicht gut gehe und die Beziehung mit Michael ein Grund dafür sei. Weder von Laura noch vom Wendler selbst gibt es bislang Reaktionen auf die Gerüchte.