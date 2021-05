Seit Wochen spekulieren Fans darüber, ob sich Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) möglicherweise getrennt haben. Jetzt tauchten aber Fotos auf, die das Paar bei einem gemeinsamen Motorrad-Ausflug zeigen.

Laut einer Augenzeugin soll das Paar allerdings nicht besonders glücklich gewirkt haben.

Michael Wendler und Laura Müller gemeinsam gesichtet

Seit einigen Wochen brodelte die Gerüchteküche! Fans vermuteten, dass sich Michael Wendler und Laura Müller getrennt haben. Doch jetzt tauchten Aufnahmen auf, die zeigen, dass das Paar wohl doch noch zusammen ist. Auf den Fotos, die der Bild-Zeitung vorliegen, sieht man Michael Wendler und Laura Müller, wie sie gemeinsam auf einem Motorrad durch Cape Coral im US-Bundesstaat Florida fahren. Beide sind in leichter Sommerkleidung und ohne Helme auf einer Harley unterwegs.

Von einer angeblichen Trennung ist nichts zu sehen. Wirklich zufrieden scheint das Paar laut einer Augenzeugin allerdings nicht zu sein. “Extrem glücklich wirkten die beiden ehrlich gesagt nicht. Die Gesichter und Blicke wirkten fast schon genervt. Das könnte aber wohl am Verkehr gelegen haben”, zitiert die Bild-Zeitung ihre Quelle.

Trennungsgerüchte wegen Funkstille auf Instagram

Seit den wirren Verschwörungstheorien, die Michael Wendler in den vergangenen Monaten immer wieder von sich gab, ist es ziemlich ruhig auf dem Instagram-Account der Influencerin geworden. Der Wendler selbst verlor deshalb sogar seinen Job in der DSDS-Jury. Außerdem wurde sein Account auf Instagram gesperrt. Seit Wochen meldet sich Laura nicht mehr bei ihren Followern. Weder in ihrer Story noch mit Postings. Und auch sonst gibt es kein Lebenszeichen von der Influencerin. Zuletzt postete sie Ende Februar ein Selfie im Cowboy-Look auf ihrem Account – doch seither nichts. Deshalb vermuteten Fans auch, dass sich das Paar getrennt hat. Doch wie die kürzlich aufgetauchten Fotos zeigen, sind Michael Wendler und Laura Müller wohl noch zusammen. Ob es einen anderen Grund für die Stille auf dem Instagram-Profil der Influencerin gibt? Wir bleiben dran.