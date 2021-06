Baby-News bei DeLeesa St. Agathe. Die “The Circle”-Gewinnerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden, wie sie auf Instagram ihren Fans verrät. Auch das Geschlecht und den Namen des Babys verkündet die Influencerin.

Ihre Schwangerschaft war lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis. Sie selbst hat allerdings schon während der Dreharbeiten von “The Circle” davon erfahren.

DeLeese und Trevor haben eine Tochter bekommen

In der zweiten Staffel der Netflix-Show “The Circle” ist DeLeesa St. Agathe als ihr Mann Trevor angetreten. Schlussendlich konnte sie sich sogar den Sieg holen und gewann damit rund 80.000 Euro. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten von der Amerikanerin: Sie ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Baby-News verkündete DeLeesa auf ihrem Instagram-Account. “Willkommen auf der Welt Tori Sky. Wir haben dich mehr gebraucht, als du jemals wissen wirst”, schreibt DeLeesa auf Instagram. Auf den Bildern ist ihre kleine Tochter in ein blumiges Tuch gewickelt und schläft. Auch ihr Ehemann Trevor heißt den Familienzuwachs mit den gleichen Worten, wie seine Frau auf Instagram willkommen. Dazu postet er ein Bild, auf dem er seine zweitgeborene Tochter in den Armen hält. Das Paar hat bereits eine 2-jährige Tochter namens Toni Abella.

Natürlich lassen die Glückwünsche ihrer “The Circle”-Kollegen nicht lange auf sich warten. Auch Terilisha wünscht der frisch gebackenen Mutter alles Gute. “Willkommen. Zu sehen wie du dich auf die Welt vorbereitet hast, war das schönste, das ich je gesehen habe! DeLeesa ich bin so stolz auf dich. […] Die Saint-Familie wächst”, schreibt sie in die Kommentare. Natürlich gratulieren auch die anderen Show-Teilnehmer den Eltern zu ihrer wunderschönen Tochter.

Während “The Circle”-Dreh von der Schwangerschaft erfahren

Ihre Schwangerschaft war für lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis. Erst Anfang Mai 2020 verriet die Influencerin gegenüber dem People Magazin, dass sie ein zweites Kind erwartet. Sie selbst hat von ihrer Schwangerschaft aber schon während den Dreharbeiten von “The Circle” erfahren. “Bevor ich in die Show gegangen bin, wusste ich, dass ich für lange Zeit wegbleiben würde. Ich und mein Mann Trevor hatten einen netten Verabschiedungsmoment und dieser Moment hat sich in das hier verwandelt”, sagte sie gegenüber People und deutete auf ihren Bauch. “Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, als ich im ‘The Circle’ war. Habe herausgefunden, dass ich schwanger war und es war verrückt”, erzählte sie damals.