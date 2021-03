Bei Liebe und Sex unterscheiden wir uns in zwei verschiedene Typen. Jene, die es bevorzugen geliebt und begehrt zu werden. Und jene, denen es wichtiger ist, ihren Partner bedingungslos zu lieben und diesen zu begehren.

Ob du in deiner Beziehung der Star oder der Fan bist, verrät dir unser Test.

Und so geht’s

Es gibt Typ 1 und Typ 2. In jeder Rubrik haben wir fünf Situationen aufgelistet. Erkennst du dich in einer Rubrik in mehr als drei Situationen wieder, entspricht diese deinem Typ. Zum Schluss gibt’s die Auflösung!

Typ 1

1. Du gibst dir verdammt viel Mühe für dein Äußeres und prahlst vor deinem Partner gerne mit Wissen.

2. Du brauchst die bewundernden Blicke deines Boyfriends oder deiner Freundin wie die Luft zum Atmen.

3. Beim Sex achtest du stets darauf, dich von deiner besten Seite zu zeigen.

4. Es turnt dich an, wenn dein Partner dir im Bett sagt, wie heiß er dich findet.

5. Deine Bettfantasien drehen sich immer darum, dass der Partner sich bei deinem Anblick einfach nicht mehr beherrschen kann.

Typ 2

1. Aussehen ist nicht alles für dich. Vielmehr zählen doch die inneren Werte, die bei deinem Partner ganz besonders ausfallen.

2. “Mein Freund sagt immer…” – In jeder erdenklichen Situation schwärmst du von deinem Freund oder deiner Freundin oder kommst irgendwie auf den Partner zu sprechen.

3. Du verzehrst dich beim Anblick seiner Oberarme. Überhaupt könntest du ihn stundenlang anschmachten.

4. Beim Masturbieren denkst du an deinen heißen Partner oder andere sexy Menschen.

5. Für dich gibt es nichts Schöneres, als zu lieben.

Auflösung

Wenn bei Typ 1 drei von fünf Punkte auf dich zutreffen bist du ein Star. Erzielst du aber eine mehrheitliche Punktezahl bei Typ 2 bist du ein Fan.

Typ 1: Du bist der Star

Der Star ist viel mit sich selbst beschäftigt. In einer Beziehung sucht er vor allem nach Anerkennung. Dafür legt er sich auch ordentlich ins Zeug. Der Antrieb des Stars sind die bewundernswerten Blicke der Anderen. Sein Partner muss sie wie eine Göttin verehren. Nur dann fühlt er sich sicher und richtig wohl.

Typ 2: Du bist der Fan

Der Fan muss sich selbst nicht großartig profilieren. Über seinen Partner tut er das dafür umso mehr. Der Fan liebt seinen Partner abgöttisch, das zeigt er auch wann immer er kann. Fans haben kein Problem damit, wenn der Partner etwas wortkarg in Sachen Liebesbekundungen ist. Wirklich wichtig ist für sie, was sie für ihren Partner empfinden.