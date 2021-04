Wir lieben es, wenn unsere Haare gestylt aussehen. Manchmal ist es aber gar nicht so leicht unsere Mähne unter Kontrolle zu bekommen. Doch es gibt ein paar Styling-Tricks, die uns den Alltag um einiges erleichtern.

Diese Tricks zum Stylen unserer Mähne sollten wir alle kennen:

1. Styling-Trick: Trockenshampoo vor dem Tragen von Mützen und Co.

Egal ob Mützen oder Kappen – Sobald wir wieder einmal zu einer schicken Kopfbedeckung greifen, fetten unsere Haare viel schneller. Das ist wirklich nervig, immerhin wollen wir ja nicht jeden Tag unsere Mähne waschen müssen. Um genau dieses Problem nicht mehr zu haben, verraten wir euch den besten Trick, um fettige Haare nach dem Tragen von Hüten und Co. zu vermeiden. Trockenshampoo ist hier das Zauberwort. Unser treuer Begleiter bei fettigen Haaren kann auch schon im Vorfeld wirklich tolle Auswirkungen haben. Sprüht euch einfach vorher etwas Trockenshampoo auf den Haaransatz und schon könnt ihr Hüte, Mützen – und worauf ihr sonst noch Lust habt ohne Probleme tragen. Aber Achtung: Wenn du anfällig für Schuppen bist, solltest du lieber nicht so viel mit Trockenshampoo experimentieren. Denn es verschlimmert die Schuppen und trocknet deine Haut noch mehr aus.

2. Styling-Trick: Beach-Waves für den Pony

Jeder hatte ihn schon mal, wir alle lieben ihn und wollen ihn manchmal auch wieder in unserem Leben – Der Pony ist wohl die beliebteste Frisur überhaupt. Allerdings hat er auch einen großen Nachteil: Niemand weiß so richtig, was wir mit ihm anfangen sollen, wenn wir ihn auswachsen lassen wollen. Auch hierfür gibt es einen coolen Styling-Trick: Du kannst auch deinen Pony lockig machen. Und zwar, indem du ihn anfeuchtest und anschließend leichte Beach-Waves machst. Dadurch wirkt er kürzer, obwohl du ihn bereits auswachsen lässt und es sieht auch noch wirklich cool aus. Sobald er dann die richtige Länge erreicht hat, kannst du ihn dann einfach auf die Seite legen und wie den Rest deiner Haare behandeln.

3. Styling-Trick: Haarspray gegen elektrische Haare

Ein Wollpullover, eine coole Mütze oder einfach nur ein schlechter Tag – Elektrische Haare nerven einfach jeden. Kaum hat man das Gefühl, dass man sie gebändigt hat und wieder unter Kontrolle bringen konnte, stehen die feinen Härchen schon wieder in alle Richtungen. Auch hierfür gibt es einen ganz einfachen Styling-Tipp, den wirklich jeder kennen sollte: Haarspray. Dafür musst du aber nicht deine gesamte Mähne in einen Stein verwandeln. Es genügt schon, wenn du einfach etwas Haarspray auf ein Stück Küchenrolle sprühst und dir mit dem Tuch anschließend über die Haare fährst. So bleibt deine geliebte Mähne weich und du bekommst keine Probleme mehr mit elektrischen Haaren.

4. Styling-Trick: Schaumfestiger gegen Wind

Wind hat uns schon die ein oder andere schöne Frisur zerstört. Extra früher aufgestanden, um sich die Haare zurechtzumachen und nach nur fünf Minuten Arbeitsweg ist alles wieder verloren. Wer aber trotzdem auf aufwendige Frisuren steht und sich die Abwechslung nicht nehmen lassen möchte, immer wieder mit einer neuen Frisur in der Arbeit zu erscheinen, der kann mit einem einfachen Styling-Trick dem Wind trotzen: Etwas Schaumfestiger in die Haare und schon kann einem nicht einmal der stärkste Blasius etwas anhaben. Natürlich funktioniert auch Haarspray ganz gut, aber Schaumfestiger lässt die Mähne auch viel natürlicher aussehen und hält länger. Tipp: Wenn du Naturlocken hast, hilft Schaumfestiger auch bei offenen Haaren gegen Wind. Denn er macht die Haare schwerer und es entsteht nicht so ein Chaos in deiner Mähne.

5. Styling-Trick: Mit Zahnbürste Babyhaare bändigen

Die kleinen feinen Härchen auf unserem Kopf machen meistens, was sie wollen. Und schon schaut die aufwändige Frisur oder die frisch gewaschene Mähne irgendwie chaotisch aus. Damit wir die sogenannten Babyhaare unter Kontrolle bringen, brauchen wir nur eine alte Zahnbürste und etwas Haarspray. Zum Stylen sprühen wir den Spray auf die Zahnbürste und bürsten dann unsere Babyhaare in die richtige Richtung. Durch das Haarspray bleiben sie dann an Ort und Stelle kleben und wir können beruhigt den ganzen Tag stolz auf unsere Frisur sein. Diesen Styling-Trick sollte wirklich jeder kennen.