Für viele war die BRAVO fixer Bestandteil der Teenagerjahre. Besonders beliebt waren die Dr. Sommer Fragen – mit so manch dubiosen Fragen.

Von Satansanbetung bis Kondom-Recycling war bei Dr. Sommer schon so einiges dabei.

Das sind die 10 witzigsten Fragen an Dr. Sommer

Jetzt seien wir mal ehrlich. So interessant die Star-News und Poster in der BRAVO auch waren, zwei Dinge konnten sie nie übertreffen: Die Fotolovestorys und die Briefe an Dr. Sommer. Seit 1969 ist die Rubrik zu den Themen erstes Mal, Liebe, Herzschmerz und Co. fixer Bestandteil der Bravo. Die Fragen, die mittlerweile von einem Expertenteam beantwortet werden, sind heute Kult.

Wer die Fragen in der eigenen Jugend fleißig gelesen hat, hatte vermutlich immer zwei Emotionen: War man teilweise erleichtert, dass es auch anderen so ging, wie einem selbst, gab es auch den ein oder anderen Moment, in dem man sich schon fragte, wer denn solche dubiose Erlebnisse hat. Zum 65.-Jährigen Jubiläum des Kultmagazins wird es also höchste Zeit, die Teeniefragen von damals Revue passieren zu lassen.

1. Kondom Recycling

Der 16-jährige Karlson hat einen ganz besonderen Zugang zur Nachhaltigkeit. “Ich verwende ein Kondom mehrmals – wasche es aus und trockne es auf der Heizung – wie oft kann ich das machen?”

2. Wie laut ist ein Jungfernhäutchen?

„Ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen!”

3. Tampon als Verhütungsmittel

Die 15-jährige Judith öffnete sich dem Dr. Sommer Team mit einer speziellen Verhütungsmethode. “Mir ist was Schlimmes passiert. Ich habe mit meinem Freund während meiner Tage geschlafen. Denn er sagte, der Tampon sei ein gutes Verhütungsmittel, weil er das Sperma aufsaugt. Doch hinterher fand ich den Rückholfaden nicht mehr. Der Tampon ist noch immer in meiner Scheide! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund sagt, ihn ginge das nichts an”

4. Satansanbeterinnen

“Wir glauben seit drei Wochen an Satan, schwarze Klamotten und Satanskerzen”, schreiben zwei 14-jährige Mädchen 1992 und haben sehr praktische Fragen. „Wie betet man den Satan eigentlich an? Welche Aufgaben haben Satansanbeter? Wie funktioniert Gläser rücken? Und haben Sie Adressen von gleichgesinnten Satansgruppen“ … Ach, die 90er.

5. Das etwas andere Gewichte heben

Die Frage nach der “richtigen” Penisgröße ist ein essenzieller Bestandteil der BRAVO. Ein Leser hat aber sehr spezifische Lösungsansätze. „Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber ich hätte doch lieber etwas mehr. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels Schlaufe am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana üblich sein. Kann man so auch den Penis verlängern?“

6. Big Brother is watching you

Die 15-jährige Anja hatte 1977 hingegen ein ganz anderes Problem. „Ich habe Angst vor Bildern, egal ob Menschen oder Tiere darauf sind. Ich habe das Gefühl, dass der Mensch oder das Tier mich hören, sehen und sich auch bewegen können. Diese Angst habe ich seit gut einem Jahr“. Wir fragen uns ja, wie sie die Bravo überhaupt durchblättern konnte?

7. Schwanger durch Badewasser

Schwanger vom Küssen, vom Zungenkuss, vollkommen angezogen, auf dem Schoß, … Die Frage wovon man ungewollt schwanger werden kann, ist bei Dr. Sommer immer präsent. Die 15-jährige Martha möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. “Wenn ein Mann im Badewasser einen Samenerguss bekommen hat und danach ein Mädchen in diesem Wasser badet – kann es davon schwanger werden? Oder ist das nicht möglich?”

8. Rote Lippen soll man küssen

Dieses Motto nahm sich ein Mädchen wohl ganz besonders zu Herzen. „Mir ist etwas Blödes passiert. Für unser erstes Mal wollte ich meinen Freund mit etwas ganz Besonderem überraschen. Deshalb habe ich meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Am anderen Morgen hatte ich an dieser Stelle einen Ausschlag, der nicht mehr weggeht. Das ist jetzt schon zwei Wochen her. Was soll ich tun?“

9. Die Flasche in der Tasche

“Seit zwei Wochen habe ich einen festen Freund! Einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine”, schreibt die 14-jährige Maria. “Also griff auch ich ihm zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Kann es sein, dass mein Freund heimlich trinkt?” Ach, Maria.

10. Feststeckende Genitalien

Zum Schluss noch ein absoluter Dr. Sommer Klassiker von Bea. “Ich möchte bald das erste Mal mit meinem Freund schlafen. Ich frage mich aber, ob es passieren kann, dass der Penis beim Sex in der Scheide stecken bleibt und dort feststeckt?”