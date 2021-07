Der Sommer ist da und er bringt uns wieder viele neue Muster in der Modewelt. Natürlich dürfen wir uns 2021 auch auf einige Klassiker freuen, die den Weg zurück in unseren Kleiderschrank finden.

Wir haben für euch die Top 5 Muster-Trends im Sommer!

Dieser Muster sind heuer IN

Die Devise für den Sommer 2021: Mehr ist mehr! Denn in diesem Jahr lieben wir wilde Muster, die unsere Lebensfreude verkörpern. Mit knalligen Farben und auffälligen Kombinationen glänzen wir bei jeder Sommerparty. Wir zeigen euch, welche Muster im Trend sind und wo ihr sie bekommt.

1. Blumen

Die Trends im Sommer 2021 sind von Nostalgie geprägt. Wir können einfach nicht genug von den Styles der 70er bekommen und tragen deshalb auch in diesem Sommer ein Blumen-Muster nach dem anderen. Dabei halten wir es natürlich klassisch bunt und lieben vor allem Blümchen auf unseren Outfits.

Egal, wo du hinsiehst: Blumen-Muster findest du im Sommer 2021 fast überall. Wir haben uns aber besonders in den 70’s-Jumpsuit von Esprit verliebt. Erhältlich im Online-Shop von Zalando für 65,99 Euro.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, der kann auch auf größere Blumen-Muster zurückgreifen. Wie auch bei dem Sommerkleid von asos mit V-Ausschnitt. Erhältlich im Online-Shop um 35 Euro.

2. Streifen

Natürlich darf auch ein Klassiker unter den Muster-Looks im Sommer 2021 nicht fehlen. Wir lieben einfach die klassischen Streifenmuster, egal ob vertikal oder horizontal. Kombiniert kann ein solches Teil einfach mit allem werden und verleiht jedem Style eine gewisse Klasse.

Besonders süß ist die Shirt-Rock-Kombination von Glamorous. Es schreit förmlich nach Sommer und steht einfach jedem. Erhältlich im Online-Shop von Zalando um 35,99 Euro.

Aber auch eine klassische Bluse darf im Sommer nicht fehlen. Die gestreifte Baumwollbluse von H&M ist ein echtes Must-have für das Jahr 2021. Erhältlich im Online-Shop um 24,99 Euro.

3. Tie Dye

Neben den 70ern kommen auch die 90er-Jahre langsam zurück in unseren Kleiderschrank. Das Motto: Bunt, bunter, Sommer 2021! Der farbenfrohe Muster-Trend wird dieses Jahr vor allem durch Pastelltöne dominiert und bringt die Freude und gute Laune zurück in den Kleiderschrank.

Für alle 90’s-Fans ist das klassische Trägershirt von H&M genau das Richtige. Kombiniert mit gleichfarbigen Radlershorts ist der Trend im 21. Jahrhundert angekommen. Und wir lieben ihn! Erhältlich im Online-Shop um 9,99 Euro.

Aber auch in der Bademode hat sich der Muster-Trend durchgesetzt. So präsentiert die Marke New Girl Order einige Bikinis und Badeanzüge mit “Tie Dye”-Muster. Erhältlich im Online-Shop von asos um 22,90 Euro.

4. Geometrische Prints

Von ausgefallenen Fliesenprints bis hin zum gleichmäßigen Karomuster – Der Sommer 2021 hat auch einiges an geometrischen Mustern zu bieten. Während diese Art von Prints normalerweise in schwarz-weiß gehalten wurden, kommt dieses Jahr hier aber einiges an Farbe ins Spiel.

Wer es lieber etwas extravaganter mag, der sollte auf die kunterbunten Fliesenprints setzen. Hier gibt es alle Farben und Muster, die dein Herz begehrt. Wie auch die Bluse von comma mit V-Ausschnitt. Erhältlich im Online-Shop von Zalando um 49,99 Euro.

Natürlich darf auch ein echter Klassiker nicht in unserem Kleiderschrank fehlen: Die karierte Hose. Dabei kombinieren wir diesen Trend im Sommer 2021 gerne mit dem 70er-Schnitt. Eine solche findest du zum Beispiel im asos im Online-Shop um 27,99 Euro.

5. Polka Dots

Ein Nostalgie-Trend darf natürlich nicht fehlen: Die 50er. Dieser zeitlose Klassiker wird zu einem echten Hingucker im Sommer 2021. Dabei spielen wir auch hier gerne mit Farben und speziellen Schnitten, um dem Trend den Stempel vom 21. Jahrhundert aufzudrücken.

Besonders beliebt sind anliegende Sommerkleider mit Pünktchen. Aber auch längere Jerseykleider mit Punkten werden heuer zu einem echten Hingucker. So eines findest du unter anderem in Online-Shop von H&M um 34,99 Euro.

Natürlich lässt sich auch die Bademode im Sommer 2021 diesen Muster-Trend nicht entgehen. So finden wir heuer viele süße Bikinis und Badeanzüge mit kleinen Punkten in den verschiedensten Farben und Formen. Diesen süßen Mode-Trend hat auch OYSHO übernommen. Den Bikini findest du im Online-Shop von Zalando um 25,99 Euro.