Die Queen is back! Lange mussten wir darauf warten, bis sie uns wieder mit Musik versorgt. Aber jetzt ist ihre neue Single „Break My Soul“ da. Und ihre Fans können sich vor Begeisterung kaum halten.

Beyoncé veröffentlicht neue Single

Endlich ist es so weit: Beyoncé ist wieder da und droppt nach einer gefühlten Ewigkeit neue Musik. Ganze sechs Jahre mussten wir uns gedulden. Das hat jetzt ein Ende. Wohooo 😉 Am Montagabend erschien ihr neuer Song „Break My Soul“ aus ihrem Album „Renaissance“, das in knapp einem Monat folgen soll.

Ihr fragt euch, wieso das alles so lange gedauert hat? Ganz einfach, der Superstar ist eine wahre Perfektionistin. Das verriet sie schon im Interview mit Harper’s Bazaar im August des vergangenen Jahres: „Manchmal dauert es ein Jahr, bis ich persönlich Tausende von Sounds durchsucht habe, um die richtigen Kicks oder Snare zu finden. Ein Refrain kann bis zu 200 übereinanderliegende Harmonien enthalten“, beschrieb sie ihren Arbeitsprozess. Zum Glück ist sie so unermüdlich, denn das Ergebnis kann sich auf jeden Fall hören lassen.

Schon im Interview mit dem Magazin ließ die 40-Jährige vermuten, dass ihre Motivation, neue Musik aufzunehmen, wieder an Fahrt aufnimmt. „Nach all der Isolation und Ungerechtigkeit im vergangenen Jahr sind wir alle bereit auszubrechen, zu reisen, zu lieben und wieder zu lachen. Ich spüre, dass eine Renaissance im Entstehen ist, und ich möchte auf jede erdenkliche Weise dazu beitragen, diesen Ausbruch zu fördern. Ich bin seit eineinhalb Jahren im Studio“, so Beyoncé damals.

Große Verwirrung nach „Social Media“-Posting von Beyoncé

Erst vergangene Woche hatte die Sängerin auf Social Media verkündet, dass schon bald wieder neue Musik von ihr erscheinen könnte. Dafür löschte die US-Sängerin ihr Profilfoto auf jeglichen Social Media Kanälen. Das machte ihre Fans besonders stutzig. Außerdem erschien in ihrer Twitter-Bio plötzlich folgende kryptische Botschaft: „act i / RENAISSANCE / 7.29“.

Ihre Fans wurden sofort hellhörig. Denn unter anderem erschien auf ihrer Homepage plötzlich das „Renaissance Box Set“, das man kaufen konnte und am 29. Juli mit Album Release versendet werden soll. Danach konnten ihre Fans kaum mehr an sich halten. Und die Begeisterung ihres jüngst veröffentlichten Songs hält sich nicht in Grenzen. Auf Social Media überschlagen sich die Kommentare vor Freude.

