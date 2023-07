Seit kurzem wissen wir, dass man tatsächlich im echten Malibu-Traumhaus von Barbie und Ken übernachten darf. Eine prominente Familie hat das bereits vorab getestet und ihre Eindrücke des lebensgroßen Spielzeughauses geteilt. Für John Legend, Chrissy Teigen und ihre vier Kinder wurde damit ein großer Traum wahr.

Wie spektakulär der Ausflug ins Barbie-Paradies war, verriet Chrissy Teigen auf Instagram.

Chrissy Teigen und Family sind im Barbie-Haus zu Gast

In wenigen Tagen startet der heiß erwartete „Barbie“-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Zur Feier des Tages ermöglicht die Urlaubsplattform Airbnb, dass man in der außergewöhnlichen Immobilie offiziell übernachten darf. Das Besondere: Ken ist diesmal der Gastgeber und hat das Haus laut seinen Vorstellungen renoviert. Fans können also in Kens Schlafzimmer im Malibu-Traumhaus übernachten. Es gibt die Möglichkeit, zwei individuelle Aufenthalte am 21. und 22. Juli 2023 für jeweils bis zu zwei Gäste zu gewinnen.

Auch unzählige Prominente sind bereits im Barbie-Fieber. So wie Sänger John Legend und seine Frau, Model und Autorin Chrissy Teigen. Gemeinsam mit ihren vier Kindern durfte die große Familie einen Ausflug zum lebensgroßen Barbie-Traumhaus nach Malibu machen. Was sie dort erlebt haben, teilt die 37-jährige Vierfachmama jetzt auf Instagram. „Wir haben die Nacht in Kens Haus verbracht“, freut sich Teigen.

Barbie, Ken und ihre Juniors

In der Slideshow, die die 37-Jährige online teilt, gibt sie glitzernde Einblicke, worauf sich Fans demnächst freuen dürfen. So posiert das Model etwa gemeinsam mit John Legend vor einer ultra-pinken Säule im waschechten Cowboy-Style. Auch ihre Kids, so wie Sohn Miles, haben sich am Barbie-und-Ken-Inventar bedient. Der 5-Jährige blickt zufrieden mit einer Gitarre und einem Jeans-Gilet in die Kamera. Töchterchen Luna (7) sitzt währenddessen im pinken Barbie-Outfit am Pool und durfte zur Feier des Tages sogar ein Paar High Heels anziehen.

Wenn ihr weiter durch die Foto-Gallerie klickt, dann entdeckt ihr auch Chrissy im pinken Badeanzug mit leuchtend gelben Rollschuhen an ihren Füßen. Wie wir wissen, eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten von Barbie und Ken. Papa John wechselt in Bild Nummer sechs ebenfalls in knall-pinke Badeshorts und setzt sich mit Sohn Miles auf das lebensgroße Plastik-Pferd, das einfach zu jedem Standard-Barbie-Inventar gehört. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf? Richtig: Cowboy-Hüte!

So seid auch ihr dabei

Jetzt zum Wichtigsten: wie könnt ihr die ultimative Barbie-Experience erleben, auch wenn ihr keinen Promi-Status genießt? Ganz einfach: Jeder Barbie-Fan kann ab dem 17. Juli um 19 Uhr MESZ unter airbnb.com/kendreamhouse sein Glück versuchen, um eine kostenlose Nacht in Kens Zimmer im Malibu-Traumhaus zu gewinnen. Für die An- und Abreise nach Malibu ist jeder selbst verantwortlich.