Wenn Kindheitsträume wahr werden: ihr wolltet immer schon mal in einem echten Barbie-Haus übernachten? Say no more, denn das ist jetzt tatsächlich möglich! Zum Kinostart des neuen Barbie-Films mit Margot Robbie und Ryan Gosling, kann man das ikonische Malibu-Traumhaus jetzt tatsächlich mieten.

Und das Beste: die Übernachtungen sind kostenlos …

Lust auf eine Nacht im Malibu-Traumhaus von Barbie?

Wir geben es ja zu: aktuell ist es ziemlich schwer, NICHT im vollkommenen Barbie-Fieber zu sein. Schließlich springen uns die Vibes der Kultpuppe aus Plastik buchstäblich an jeder Ecke entgegen. Von Fashion über Beauty, bis hin zu Interieur; an Barbie-Core kommt gerade niemand vorbei. Und weil die pinke Welt für so tolle Stimmung sorgt, kann man jetzt auch im echten Malibu-Traumhaus von Barbie und Ken übernachten.

Die Urlaubsplattform Airbnb bietet die außergewöhnliche Immobilie jetzt offiziell für Übernachtungen an. Das Besondere: Ken ist diesmal der Gastgeber und hat das Haus laut seinen Vorstellungen renoviert. Fans können also in Kens Schlafzimmer im Malibu-Traumhaus übernachten. Es gibt die Möglichkeit, zwei individuelle Aufenthalte am 21. und 22. Juli 2023 für jeweils bis zu zwei Gäste zu buchen.

Bild: Airbnb/Joyce Lee

Und jetzt kommt’s: beide Aufenthalte sind kostenlos, da Ken laut Airbnb einfach keinen Preis festlegen konnte. Die Villa befindet sich direkt am Meer im sonnigen Malibu und bietet einen traumhaften Panoramablick auf das Wasser, den Strand und die berühmte Umgebung.

Das erwartet euch bei dieser ultimativen Experience

Die Highlights der ultimativen Barbie-und-Ken-Experience bestehen nicht nur aus dem Haus an sich und der spektakulären Einrichtung. Die Gäste können sich darauf freuen, vollkommen in die pinke Plastikwelt einzutauchen. Dazu gehört eben auch, den Kleiderschrank von Ken zu erkunden. Aber keine Sorge, zwischen It-Pieces wie Cowboy-Boots und Hemden mit Leo-Print, verstecken sich darin auch ein paar Goodies von Barbie herself. Aber seht selbst:

Bild: Airbnb/Joyce Lee

Im Cowboy-Style geht’s gleich weiter! Die schillernde Outdoor-Discotanzfläche mit atemberaubendem Ausblick verlockt auch zu der einen oder anderen Line-Dance-Session.

Bild: Airbnb/Joyce Lee

Was wäre ein Malibu-Traumhaus ohne Sommerfeeling? Sonnenbaden und Entspannen am Infinity-Pool gehören daher selbstverständlich auch zur Experience dazu.

Bild: Airbnb/Joyce Lee

Abschließend nehmen die Gäste dann etwas Ken-Feeling mit nach Hause. Denn sie bekommen gelb- oder pinkfarbene Impala-Rollschuhe und Surfbretter. Klingt doch nach einem guten Deal, nicht wahr?

So seid ihr dabei

Jetzt zum Wichtigsten: wie könnt ihr mitmachen? Wenn ihr zufällig plant, Mitte Juli in Kalifornien Urlaub zu machen, dann versucht doch einfach euer Glück. Jeder Barbie-Fan kann ab dem 17. Juli um 19 Uhr MESZ unter airbnb.com/kendreamhouse Kens Zimmer in Barbies Malibu-Traumhaus buchen. Für die An- und Abreise nach Malibu ist jeder selbst verantwortlich.

Zum Filmstart des Barbie-Films und „um die Empowerment-Bewegung für junge Mädchen zu honorieren“, spendet Airbnb zudem einmalig an Save the Children, wie auf der Website zu lesen ist.