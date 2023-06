Was für eine Überraschung: Supermodel Naomi Campbell ist zum zweiten Mal Mama geworden. Das verkündete die 53-Jährige jetzt selbst auf ihrem Instagram-Account.

Ihr erstes Kind erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt.

Naomi Campbell ist überraschend erneut Mutter geworden

„Es ist niemals zu spät, Mutter zu werden“, mit diesen Worten verkündete das Topmodel Naomi Campbell auf Instagram nun die Geburt ihres zweiten Kindes. Dazu teilt die frischgebackene zweifach-Mutter ein erstes Foto von ihrem Baby. Auf der Aufnahme hält Naomi das Neugeborene im Arm. Gesichter sind zwar nicht zu erkennen, dafür aber die Hände der beiden sowie eine Kinderhand, die vermutlich Naomis zweijährigen Tochter gehört.

It’s a Boy

Die stolze Mutter schreibt weiter zu dem Foto von sich und ihren Kindern: „Mein kleiner Schatz, du sollst wissen, dass du von dem Moment an, in dem du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, über alle Maßen geschätzt und von Liebe umgeben wirst.“ Noami schreibt weiters: „Du bist ein wahres Geschenk Gottes. Gesegnet seist du!“ Dann verrät das Model auch noch das Geschlecht des Babys. „Willkommen, kleiner Junge“, ist am Ende ihrer Botschaft zu lesen. Den Namen ihres Sohnes behält das Topmodel allerdings für sich.

Schon Baby Nummer 1 war eine Überraschung

Mit den Baby-News sorgt Naomi für eine echt Überraschung, denn öffentlich war nicht mal bekannt, dass Naomi nochmals Nachwuchs erwartet. Aber bereits bei ihrem ersten Kind überraschte Noami die Öffentlichkeit. Ihre erste Tochter erblickte 2021 das Licht der Welt. Um Gerüchte rund um das Thema Adoption aus dem Weg zu räumen, sagte sie damals gegenüber der britischen Vogue: „Sie ist nicht adoptiert, sie ist mein Kind“. Über eine mögliche Leihmutterschaft sagte sie allerdings nichts und auch die Namen ihrer beiden Kids bleiben wohl noch länger ein Geheimnis.

Allerdings gab das Model 2022 einen kleinen Eindruck über ihr Mama-Leben. „Ich wusste immer, dass ich eines Tages Mutter sein würde, aber es ist die größte Freude, die ich mir je vorstellen könnte. Ich habe Glück, sie zu haben und weiß das“, sagte die Laufsteg-Queen damals über ihre Tochter.

Fans und Freunde freuen sich riesig

Fans und Freunde freuen sich jedenfalls riesig über die Babynews. Innerhalb weniger Minuten verzeichnete das Foto Hunderttausende Likes, in den Kommentaren häufen sich die Herzemojis und Glückwünsche. Auch einige Celebrities teilten ihre Freude. Sängerin Kelly Rowland schreibt zum Beispiel: „Naomi! Gratuliere!“ Und auch Schauspielerin Zoe Saldana kann sich nicht zurückhalten und schreibt: „Ach du meine Güte! Willkommen!“