Baby-News aus Hollywood. Nikki Reed und Ian Somerhalder sind erneut Eltern geworden. Die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet die Schauspielerin jetzt auf Instagram.

Das Powercouple hat bereits eine Tochter.

Fans von Ian Somerhalder und Nikki Reed wissen nur allzu gut: Das Paar gibt nur sehr selten Einblicke in ihr Privatleben. Umso mehr freut sich ihre Community jetzt über diese Nachricht: Ihr Baby Nummer zwei ist auf der Welt. Ihr Kind hat vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Das verrät Nikki jetzt in ihrer Instagram-Story. „Vor ein paar Wochen haben wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage in meinem Leben willkommen geheißen“, schreibt die „Twilight“-Darstellerin. Damit steht auch schon das Geschlecht des Sprösslings fest. Den Namen des Kleinen behalten sie allerdings noch für sich.

Dazu teilt die 35-Jährige einen süßen Schnappschuss, auf dem man sieht, wie das Baby Nikkis Finger fest umklammert. Wie die „Twilight„-Darstellerin weiter verrät, habe die Geburt „zu Hause im Wasser“ stattgefunden. In ihrer Story findet sie noch emotionale Worte: „Von so viel Liebe umgeben, hat sich mein Herz in einem Augenblick verdoppelt“.

Bild: Instagram / @nikkireed

Seit 2014 ein Paar

Der „The Vampire Diaries“-Star und die „Twilight“-Schauspielerin gehören zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Im Jahr 2014 machten Ian und Nikki ihre Beziehung öffentlich. 2015 läuteten dann schon die Hochzeitsglocken. Rund zwei Jahre später erblickte ihre erste gemeinsame Tochter, Bodhi Soleil, das Licht der Welt.

Erst Anfang des Jahres teilten sie ihrer Community dann mit, dass ihre Familienplanung nach Baby Nummer eins allerdings noch nicht beendet sei. Damals schrieb Ian zu einem mega süßen Foto von Nikki und Töchterchen Bodhi Soleil: „Seit ich ein kleiner Junge war, wünschte ich immer nur eine große Familie. Danke, Nikki, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast.“ Weiters kommentiert er: „Danke, danke, danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe – und dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart arbeitet, um Träume wahr werden zu lassen.“ Der Traum von einer größeren Familie wurde nun tatsächlich wahr.