Du hast gerade einen tollen Menschen kennengelernt? Die Chemie stimmt einfach und alles läuft super. Doch irgendwie erschleicht dich das Gefühl, dass ihr euch im Kreis dreht – Situationship hello! Dein Gegenüber ist wohl nicht bereit, sich auf eine Beziehung einzulassen. Es mag schwer zu glauben sein, aber das könnte tatsächlich mit den Sternzeichen zusammenhängen.

Einige Tierkreiszeichen wollen sich derzeit in Sachen Liebe nicht festlegen. Hier verraten wir, welche das sind.

Widder

Widder sind von Haus aus schon kleine Freigeister, aber momentan brauchen sie besonders viel Me-Time. Diesen Sommer sind sie nämlich damit beschäftigt, sich selbst neu zu definieren und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Sie möchten ihre Kreativität und Unabhängigkeit vollständig ausleben. Eine romantische Beziehung passt da aktuell irgendwie nicht so ganz rein. Sie genießen es momentan einfach, neue Freundschaften zu knüpfen und ihre sozialen Kreise zu erweitern. Und wenn sie gerade eine Person interessant finden, gehen sie es lieber erst mal locker und casual an.

Zwilling

Die Zwillinge offenbaren wieder mal ihre zwei Seiten. Obwohl das Sternzeichen sich in gewisser Weise nach einer ernsthaften Beziehung sehnt, ist es noch nicht bereit, sich vollständig zu verbinden. Es ist nicht verwunderlich, denn Zwillinge halten sich gerne verschiedene Optionen offen. Außerdem sind sie derzeit ohnehin schon sehr beschäftigt. Daher bleibt kaum Zeit für eine Partnerschaft. Dennoch lohnt es sich, beim Sternzeichen geduldig zu sein. Denn wenn sich Zwillinge schließlich auf das Abenteuer einer Beziehung einlassen, kann diese von Dauer sein. Immerhin haben sie bereits ihr Single-Leben ausgiebig genossen.

Steinbock

Wie wir alle wissen, strebt der ehrgeizige und zielorientierte Steinbock stets nach Erfolg in allen Lebensbereichen. Aktuell stehen bei ihm jedoch vor allem berufliche und finanzielle Ziele im Fokus. Liebe passt gerade einfach nicht so auf seine Agenda. Außerdem stellen Steinböcke oft sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Sie möchten sicherstellen, dass sie in ihrem Leben auf festem Boden stehen, bevor sie sich in eine Partnerschaft stürzen. Ihr Motto diesen Sommer: Zuerst das Business, dann die Liebe.