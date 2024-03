Das gab es wohl wirklich noch nie: Die Entscheidung, die Heidi Klum ja immer besonders „spannend“ macht aka ewig in die Länge zieht, musste diesmal aufgrund eines Polizeieinsatzes beendet werden. Das war aber – trotz großer Umstyling-Folge – auch schon das Spannendste an dieser GNTM-Woche.

Denn auch die heiß ersehnten Umstylings konnten diesmal nicht wirklich überzeugen.

Tränen, weil es KEIN Umstyling gibt

Alle eingefleischten GNTM-Fans wissen seit Jahren, dass das große Umstyling wohl zu den Highlight-Folgen der ganzen Show gehört. Denn neben dem spannenden Vorher-Nachher-Effekt war eines immer garantiert: Jemand bekommt raspelkurze Haare, jemand bekommt eine völlig verrückte Farbe, jemand bekommt traumhafte Extension und fast alle weinen.

Zugegeben: Das ist diesmal zwar fast alles genauso eingetreten, allerdings hat es uns vollkommen kaltgelassen. Sind wir einfach schon so abgestumpft, dass es uns nicht mehr schockiert, wenn jemand platinblonde Haare bekommt, der davor mit einer wunderschönen, kastanienbraunen Lockenpracht gesegnet war? Sagen wir es gemeinsam: Ja. Denn das „Schockierenste“ an der Folge hat sich in den letzten fünf Minuten abgespielt, aber dazu kommen wir noch.

Zurück zum Umstyling: Während wir schon befürchtet haben, dass wir diesmal bestimmt bis nach Mitternacht vor dem GNTM-Bildschirm sitzen werden, weil doch noch SEHR viele Kandidat:innen im Rennen sind, kann Heidi gleich zu Beginn Entwarnung geben. Denn nicht alle werden umgestylt. Vielmehr entscheidet sie sich für lediglich drei Male Models und zehn weibliche Models.

Die übrigen Teilnehmer:innen haben die Order, sich einfach einen schönen Tag auf Teneriffa zu machen. Für Xenia eine Katastrophe, die in einem Meer aus Tränen endet. Denn sie hat sich ja schon sooo auf das Umstyling gefreut. Jetzt hat sie jedoch Angst, dass sie noch mehr in der Menge untergeht, wie sie es laut Heidi ohnehin schon tut.

"Ich bin eh nicht so spannend" – XENIA ICH KANN ES NICHT MEHR HÖREN (in wirklichkeit bin ich genauso) #gntm — Sarah 🤍 | TTPD (@salakiiiiii) March 21, 2024

Wie das Umstyling die Male-Models in die Knie zwingt

Nachdem in dieser Staffel erstmalig auch Männer neue Haarschnitte bekommen, fragen wir uns natürlich, ob sie sich gewohnt lässig zeigen oder vollkommen verzweifeln. Wie könnte es auch anders sein, haben wir es mit Zweiterem zu tun. Für Armin (ihr wisst schon: der, der GNTM mit einer Datingshow verwechselt) und die Zwillinge Luca und Julian wird es ernst. Denn sie müssen sich von ihrer Haarpracht trennen. Heidis teuflisches Lachen kann nämlich nur bedeuten: die drei werden sich nach dem Umstyling kaum wiedererkennen.

Nach dem Umstyling #GNTM



Kann man sie endlich unterscheiden pic.twitter.com/EhlJ8jqQC1 — Thomas (@Thomas__2290) March 21, 2024

Während sich die Frauen in der Runde auf ihre neue Frisur freuen und nicht mal dann in Tränen ausbrechen, als Heidis persönliche Haarstylistin Wendy Iles mit einer SEHR scharfen Schere kommt und die Haare bis in die Nacken abschneidet, sieht es bei den Männern ein kleines bisschen anders aus. Nervöses Zappeln, ungeduldiges Gebrabbel und eine nervöse Blase zwingen die Male-Models in die Knie. Als man den Zwillingen dann auch noch droht, dass sie danach bestimmt endlich für alle zu unterscheiden sind, macht sich endgültig Panik breit.

Schließlich haben Luca und Julian seit 24 Jahren denselben Hairstyle. Was, wenn einer nun blond und der andere braunhaarig wird? Undenkbar! Ihren Mitstreiter:innen verraten die Twins zuvor aber noch, dass sie kaum emotional sind und sowieso nie weinen. Tja, wer hätte gedacht, dass es eine Show wie GNTM braucht, um die beiden zu brechen?! Denn kaum bekommt Julian Bleichmittel auf seine Locken aufgetragen, beginnt auch schon das Drama. Er verdrückt die eine oder andere Träne – angeblich, weil das Färbemittel „so brennt“. Oder sind es vielleicht doch Angst-Tränen?

#gntm



Luka „Die Farbe brennt auf meinem Kopf.“



„Wir arbeiten hier ganz mild“



Luka: pic.twitter.com/Zx6AAet2xl — TinaMumBina (@TinaBumBina) March 21, 2024

Am Ende sind die Twins aber doch erleichtert. Denn auch, wenn Heidi versprochen hat, dass die beiden nicht mehr gleich aussehen, können wir dem nicht wirklich zustimmen … oder wie seht ihr das?

Armin hingegen hat ganz andere Probleme. Denn zum einen muss er erstmal verarbeiten, dass er mit seinen ultra-kurzen Haaren ab sofort zu den schnellsten im Männer-Badezimmer gehört. Und zum anderen bangt er um die Frisur seiner Flamme Jana. Während einer neun-stündigen Prozedur musste sie sich nämlich von ihren braunen Traumlocken verabschieden und sich stattdessen mit einer Daenerys-Targaryen-Frisur anfreunden.

Ich bin so geschockt, dass mir nicht mal ein guter Tweet einfällt #gntm pic.twitter.com/oWULmVgJDO — Mini (@Mini00677703) March 21, 2024

Polizei beendet Entscheidung

Zum Abschluss steht nicht wie sonst das Set-Card-Shooting an, sondern eine große Fashion-Show am Hafen von Teneriffa. Die Models müssen dabei Kreationen von Baldessarini (Männer) und Traumkleider von Kaviar Gauche (Frauen) präsentieren, während sie Treppen entlang schreiten. Als Gast nimmt diesmal überraschenderweise mal nicht Jean Paul Gaultier neben Heidi Platz, sondern Model Jourdan Dunn. Die zeigt sich den meisten gegenüber allerdings kritisch, während Heidi ihren Male-Models wieder Dinge hinterherruft, wie „Heiß“ und „Den würde ich buchen“.

Nicht ganz so überzeugen kann allerdings Lucas. Gut, zu seiner Verteidigung hatte er laut Heidi auch „schwieriges Schuhwerk“. Kleiner Disclaimer: Haben wir das die GNTM-Chefin während der gesamten 19 Jahre, in denen die Show läuft, jemals etwas Verständnisvolles sagen hören, wenn ein weibliches Model mit viel zu kleinen, engen, rutschigen Schuhen mit meterhohen Absätzen zu kämpfen hat? Aber Lucas Schuhe, flach und mit Fell besetzt, gehören natürlich zu den großen Herausforderungen der Sendung, schon klar.

die schuhe von den frauen vs die schuhe von den männern #gntm pic.twitter.com/DETirxKkPf — leni 🪩 (@lenislw_) March 21, 2024

Und dann passiert es: Mitten in Heidis liebstem Part der Show – die Entscheidung künstlich in die Länge ziehen – unterbricht sie ein Produktionsmitarbeiter, der ihr ganz aufgebracht mitteilt, dass die Polizei eben am Set war und die Show sofort beenden werden müsse. Der Grund: Die Festbeleuchtung, die rund um Heidi und ihre Models aufgebaut ist, stört Piloten, die zum Landeanflug ansetzen. Um also die Gefahr für den Luftraum über der kanarischen Inselgruppe zu bannen, verkündet Heidi Klum im Schnelldurchlauf, dass neben Livingston und Franz, die bereits vor dem Polizeieinsatz rausgeflogen sind, auch für Leoni Schluss ist.

Nimmt dieser Flughafen jetzt wirklich keine Rücksicht auf GNTM Dreharbeiten?! #gntm pic.twitter.com/5PoNws07NY — Steffi M (@MsBrightside85) March 21, 2024

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.