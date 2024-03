Woche fünf bei GNTM und wir befinden uns immer noch im (regnerischen) Teneriffa! Doch nicht nur der Himmel scheint schlechte Laune zu haben, sondern auch eine der Gastjuror:innen. Designerin Marina Hoermanseder ist wieder mit dabei und lässt auch diesmal ungeniert aufhorchen.

Und Männermodel Jon Kortajarena sorgt für Hitzewallungen unter den Nachwuchsmodels.

Dunkle Wolken bei GNTM

Es hätte doch so schön sein können: sommerliche Temperaturen, atemberaubende Natur und das Meer. Teneriffa klang für Heidi Klum wohl wie die perfekte GNTM-Destination. Doch leider hat die Insel andere Pläne. Denn statt Sommer, Sonne und guter Laune herrscht Dauerregen, Frost und miese Stimmung. Da hilft auch das Catwalk-Training mit dem spanischen Männermodel Jon Kortajarena nichts. Seines Zeichen eines der besten Male-Models der Welt, wie schon Karl Lagerfeld einst zu ihm gesagt haben soll.

Seine Schmalzlocke in Kombination mit seinem feurigen Blick und seinem unwiderstehlichen Lächeln helfen ihm da leider auch nicht. Denn seine Jury-Kollegin, Designerin Marina Hoermanseder, gibt mit ihrer ständigen Kritik ihr Bestes, um den Kandidat:innen die Herzchenaugen auszutreiben, die ihn Richtung Jon gehen. Auch Heidi scheint diesmal auf heftige Kritik gebürstet zu sein. Nur Jon findet (fast) alles super.

Kandidatin Sara lässt sich von der teilweise knallharten Jury nicht aus der Fassung bringen. Denn ihre Aufmerksam gilt ganz alleine Jon. Er war ihre „erste große Liebe“, wie sie ihm Einzelinterview gesteht und dann verlegen hinzufügt, dass sie in Gedanken offenbar nicht ganz jugendfreie Dinge mit dem Model angestellt hat. TMI! Nur gut, dass Jon sie während ihres Walks von oben bis unten mit lüsternem Blick mustert und ein entzücktes „Yes Mama!“ von sich gibt, als sie an ihm vorbeischwebt. Ist das eigentlich noch jugendfrei?

armin, wenn ein professionelles male model ohne peinliche flirt sprüche die girlies fasziniert #gntm pic.twitter.com/muuLpqYyPG — Madeleine⁷ (@maddexic) March 14, 2024

Brüste dürfen nicht bouncen!

Was beim Training sofort auffällt: die männlichen Models bekommen kaum Kritik, sondern werden von Heidi und Co mit jaulenden Schreien (da ist er wieder, Heidis innerer Wolf) begutachtet. Bei den Frauen werden stattdessen Dinge kritisiert, wie Brüste, die während des Gehens zu heftig „bouncen“. Dabei stellt sich uns die Frage, ob Heidi gerade zum ersten Mal ein weibliches Model vor sich hat?

Wichtig: Wackelnde Brüste sind bei #GNTM nicht gern gesehen – dafür muss man zu RTL2. — Benny Illinger (@IamIllgner) March 14, 2024

Kandidatin Fabienne hat stattdessen andere Probleme. Sie kann, trotz extrem langen Beinen, nicht wirklich gehen. Das kann auch Heidi nicht verstehen und gibt ihr einen One-on-One-Crashkurs im Walken. Fabiennes Fazit: sie weiß, dass ihre langen Beine ein großer Vorteil für sie in der Show sein können, nur gibt es das dabei ein kleines Problem. „Ich mag Laufstege nicht so gerne“. Wir prophezeien eine rosige Zukunft bei GNTM!

Beef mit Marina

Nach dem Training ist vor der großen Fashionshow. Vor allem die Zwillinge Julian und Luka können es kaum erwarten, endlich wieder vor Publikum zu laufen. Sie malen sich schon aus, wie sie sich vor Promis und anderen Zuseher:innen präsentieren, die ihnen begeistert applaudieren. Dann zerplatzt ihr Traum in Sekundenschnelle, als sie erfahren, dass sie blöderweise nur drei Zuschauer haben: Heidi, Jon und Marina.

Vor allem auf Letztere hätten die Twins wohl verzichten können. Denn während des Fittings sind die beiden tatsächlich in einen Beef mit der österreichischen Designerin geraten. Der Grund: sie haben über Marinas Outfits gelacht, während sie neben ihnen stand. Gut, das ist wirklich keine Art. Aber gibt es da nicht vielleicht eine Klausel, wenn die Designs aus Teddybären statt aus Stoff bestehen?

Für Marina ist die Sache absolut unprofessionell. Neben einem First Face und einem Last Face wählt die Designerin daher auch gleich ihre ganz persönlichen Erzfeinde aus. Natürlich die Zwillinge. Als die Jungs nämlich versuchen, sich bei Marina zu entschuldigen, dreht sie ihnen gefühlt jedes Wort im Mund um und sorgt damit wohl für das unangenehmste Gespräch der ganzen Staffel. Hat sie denn wirklich gar nichts von ihrem letzten Auftritt bei GNTM gelernt, bei dem sie von Kritik überschüttet wurde?

Soll ich du oder sie sagen?

– warum fragst du

Ich bin höflich

– Höflich zu älteren Menschen? #GNTM pic.twitter.com/6H6SfUheDt — GNTMoritz (@RegelNr3) March 14, 2024

Wie dem auch sei, Marina wünscht sich von den Models, dass sie ihre Mode im Pariser High-Fashion-Style präsentieren. Keine Geschwinge, kein Gewackel und auf keinen Fall Hüfte. Wie sieht es mit bouncy Boobs aus?

Drei Models müssen gehen

Kandidatin Grace freut sich, Marinas wohl aufwendigste Kreation (ein Plastikpanzer mit Kuscheltieren) zu präsentieren und schwärmt, dass es so unglaublich bequem ist. Da ist selbst Marina skeptisch. Ein schweres Hartschalen-Kleid kann doch nicht angenehm sein? Ist es auch nicht. Denn in letzter Minute bekommt Marcia die Kunst-Kreation angezogen. Und die findet das Outfit alles andere als bequem. „Mir wird schwarz vor Augen“, klagt sie und erzählt, dass ihr das Kleid auf den Magen drückt. Im gleichen Atemzug stellt sie aber fest, dass es eine Ehre ist, das schwierigste Outfit zu tragen und sie damit mit Sicherheit eine ganz besonders große Aufmerksamkeit bekommt.

Die bekommt sie dann tatsächlich. Nur vielleicht nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Das Urteil der Jury: sie geht viel zu langsam und der gesamte Auftritt war leider sehr langweilig. Diese Kritik kann Marcia einfach nicht fassen. Ungläubig starrt sie die Juror:innen an und hofft bis zur letzten Sekunde, dass irgendjemand von seinem Stuhl hüpft und „Hah! Verarscht!“ schreit. Doch das passiert leider nicht. Im Backstagebereich stellt sie dann klar: „Hätten die anderen mein Kleid angehabt, dann hätten sie es nicht einmal auf den Catwalk geschafft. Ich kann sagen, ich hatte das schwierigste Kleid an und ich habe das beste daraus gemacht“.

Neben Marcia müssen noch zwei weitere Models die Show verlassen. Für Lilian und Felice ist die Reise zu Ende. Fällt euch etwas auf? Kein einziger Mann stand auf Heidis Abschussliste …

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.