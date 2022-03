Dass sie eine Fettabsaugung hinter sich hat, verriet Comedienne Amy Schumer bereits Anfang des Jahres. Doch obwohl sie zu ihrer Entscheidung steht und die Schönheitsoperation nicht bereut, fühlt sie sich wegen ihres Beauty-Eingriffs schuldig. Der Grund: Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie sich einen solchen Eingriff leisten kann und andere nicht.

Das verriet sie nun im Making Space with Hoda Kotb Podcast.

Schuldgefühle wegen Beauty-Eingriff

Bereits vor ein paar Wochen sprach Amy Schumer im Dear Chelsea Podcast zum ersten Mal ausführlich über ihre Fettabsaugung, die sie Anfang des Jahres durchführen ließ. Im Making Space with Hoda Kotb Podcast äußert sie sich jetzt erneut zu dem Thema und fügt hinzu, dass sich wegen des Eingriffs schlecht fühlt. Denn ihr sei bewusst, dass es ein großes Privileg ist, sich einen solch kostspieligen Eingriff überhaupt leisten zu können. „Leute mit Geld fahren schöne Autos. Mein „schönes Auto“ ist also, dass ich mir einen Liter Fett aus dem Bauch gesaugt habe.“

Für die 40-Jährige sei die Fettabsaugung aber die einzige Möglichkeit gewesen, abzunehmen, rechtfertigt sie die Operation. Sie habe schon andere Eingriffe wie etwa CoolSculpting ausprobiert, doch die zeigten nicht die gewünschte Wirkung. Mit ihren Fans will sie einfach ganz offen und ehrlich sein, weshalb sie auch öffentlich über das Thema Schönheitsoperationen spricht. „Ich wollte es mit den Leuten teilen, weil ich nicht über mich selbst lügen kann“, erklärt die Oscar-Moderatorin ihre Entscheidung zu ihrer Offenheit.

Amy Schumer über ihre Fettabsaugung

Wie sie bereits vor einigen Wochen in einem anderen Podcast erzählte, dachte Amy nie, dass sie jemals einen derartigen Eingriff machen lassen würde. Alleine das Wort „Fettabsaugung“ klang für sie immer verrückt. Doch 40 zu werden und ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen, belehrten sie eines Besseren und veränderten ihre Meinung zu dem Thema. Nachdem sie sich wegen Endometriose ihren Uterus und Teile ihres Blinddarms entfernen lassen musste, fragte sie deshalb, ob sie denn nicht auch noch gleich eine Fettabsaugung haben könnte. „Die bekam ich und ich fühle mich wirklich gut“, so die Comedienne.

Dass sich aber gerade Amy Schumer einer Beauty-OP unterzieht, kommt für viele sehr überraschend. Denn in der Vergangenheit war sie eine große Verfechterin der „Body Positivity“-Bewegung und betonte immer wieder, dass in ihren Augen jeder Mensch mehr sei als sein Aussehen und es unglaublich wichtig sei, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen, so wie man ist. Für ihren Film „I Feel Pretty“ bat sie die Filmemacher sogar darum, sie auf gar keinen Fall zu retuschieren. „Ich sagte: Retuschiert nichts in diesem Film. Retuschiert einfach gar nichts“, so die Schauspielerin gegenüber CBS.

Ihre Fans schätzen die Ehrlichkeit der 40-Jährigen. „Danke dafür, dass so offen bist und deine Erfahrungen mit uns teilst„, kommentiert eine Userin den Beitrag, indem die Comedienne ihre Fettabsaugung zugibt. Viele andere User und Userinnen bringen großes Verständnis für die Comedienne auf, betonen jedoch, dass sie auch schon vor dem Eingriff toll ausgesehen habe.