Der Einkaufsmarathon für Weihnachten hat für viele bereits begonnen. Wer noch etwas Inspiration braucht, für den oder die haben wir hier den besten Geschenktipp: Bücher. Denn die sind eine wahre Anti-Stress-Kur! Egal, ob für die Eltern, Freund:innen, die Partnerin oder den Partner – ein richtig gutes Buch ist ein Geschenk, über das sich garantiert jeder freut. Wir haben für euch fünf Literaturklassiker ausgewählt, die man unbedingt lesen sollte!

Beschenkt damit eure Liebsten zu Weihnachten!

1. George Orwell – 1984

Das Buch 1984 ist DER Literaturklassiker schlechthin, von dem vermutlich viele von uns schon einmal gehört haben. Das Buch erzählt die Geschichte des Lebens in einem allmächtigen Überwachungsstaat. Der Hauptprotagonist begleitet die Leser:innen durch einen totalitären Staat, in dem er es geschafft hat, sich trotz der manipulativen Politik nicht beeinflussen zu lassen. Mithilfe eines geheimen Tagebuchs hofft er, die Wahrheit über das Leben an diesem Ort ans Licht zu bringen. Mit diesem Stück schuf George Orwell eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Daher: Unbedingt zum Lesen verschenken!

2. John Steinbeck – Von Mäusen und Menschen

Von Mäusen und Menschen ist mit Sicherheit das bekannteste Werk des Literaturnobelpreisträgers John Steinbeck. Es ist das Gegenstück zum klassischen „American Dream“. Das Buch handelt von den Wanderarbeitern George und Leonie. Die beiden finanzieren ihr Leben dadurch, von Farm zu Farm zu ziehen und dabei verschiedene Arbeiten auszurichten. Ihr größter Traum ist es, eines Tages ihre eigene Farm zu besitzen. Das Buch bearbeitet wichtige Themen wie Freundschaft und Ausgrenzung der Gesellschaft und zählt definitiv zu einem der Must-Reads aus der Literatur!

3. F. Scott Fitzgerald – Der große Gatsby

Vermutlich kennen alle die Verfilmung Der große Gatsby mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Film ist gut, das Buch ist besser! Der Roman zählt als Klassiker in der Weltliteratur. Hauptprotagonist ist, wie der Titel bereits verrät, Jay Gatsby. Der junge Milliardär zeigt im Gegensatz zur New Yorker Elite kein Interesse an großen Feierlichkeiten. Unter der schillernden Oberfläche seines Lebens verbirgt er ein Geheimnis: Eine stille Sehnsucht, die nie erfüllt werden kann. Ein fesselndes Werk, das ihr unbedingt verschenken solltet!

4. Victor Hugo – Die Elenden

Mit Die Elenden von Victor Hugo erzielt ihr einen Volltreffer in der Literatur. Denn er zählt zu den bedeutendsten Autoren der europäischen Literatur. Nach 19 Jahren Haft kehrt der Hauptprotagonist Jean Valjean nach Frankreich zurück, holt sich dabei eine neue Identität, wird reich und unterstützt Arme und Entrechtete. Viele bezeichnen dieses Werk als „leidenschaftliches Plädoyer für Humanität und Nächstenliebe.“ Falls dieser Literaturklassiker jemanden in eurer Umgebung potenziell catchen sollte: Dann greift zu, ihr werdet es nicht bereuen!

5. Aldous Huxley – Brave New World

Das Beste kommt zum Schluss: Brave New World. Der dystopische Roman beschäftigt sich mit vielen schwierigen gesellschaftlichen Fragen, wie etwa „Lieber glücklich sein oder lieber frei sein?“. Die Erzählung erfolgt in der Zukunft und ist durchaus düster. Denn in der Welt, in der die Charaktere leben, herrscht Unterdrückung und Diktatur. Es ist eine absolut spannende, vor allem aber wertvolle Lektüre. Markiert sie euch ganz dick als Geschenktipp!