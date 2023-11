Das Modekarussell dreht sich hurtig weiter. Nachdem wir uns im Sommer volle Power durchgestylt dem Barbiecore hingegeben haben, sehen wir uns jetzt nach etwas Gemütlicherem. Wir folgen Omas Rat und trotzen Väterchen Frost mit Granny-Style gut angezogen, mit verspieltem Strick und Häkel, Kopfbedeckung und fancy Accessoires.

Wir machen Oma stolz!

Probiers mal mit Gemütlichkeit: So geht Grannycore

Allen voran geht es bei diesem Trend um Komfort. Grannycore ist vor allem eine Entscheidung für kuschelige Wärme. Wir channeln unsere innere Oma mit einem Rock in XL Länge, darunter selbstverständlich warme Strümpfe. Die Strickweste oder das umgehängte Häkeltuch darf ruhig, farbenfroh und selbstgestrickt aussehen. Die Ohren werden mit Kopftuch, umgehängten Schal oder Balaklava bedeckt. Fancy Sonnenbrille oder 50s Brosche on top. Mehr Style-Inspo haben wir für euch mit Promi-Granny-Anhängerinnen wie Ella Emhoff oder Billie Eilish.

Ella Emhoff

Ella Emhoff gibt sich schon seit Jahren dem expressionistischen Granny-Style hin. Ihre Features sind selbstgestricktes mit verspielten Print im Lagenlook und die charakteristischen Augengläser.

Chloe Sevigne

Trendikone Sevigne ist die Queen des Grannystore. Wenn sie ihre Künstlerwohnung in New York verlässt, dann sieht es stets so aus, als hätte sie sich lässig etwas drübergeworfen. Nur so, um schnell mal Brötchen holen zu gehen. Und irgendwie schafft sie es dabei immer verdammt cool auszusehen. In der neusten Zalando Holidays Kampagne zeigt sie sich in ihren Favoriten für die Festtage mal ausnahmsweise Indoor und im Oma-liken „der Braten ist gerichtet“ Look mit Schürzenrock und Strick.

Billie Eilish

Wer es etwas eleganter mag, entscheidet sich wie Billie für den Grandma Witwen-Look. Schön schwarz durchgestylt hält sie sich beim „Power Of Women“-Event in LA an Omas Rat, immer schön den Kopf zu bedecken. Noch lässiger sieht die Sache natürlich aus, wenn es sich, wie bei Billie, um einen Gucci-Schal handelt.

Iris Law

Die Tochter von Jude Law und Sadie Frost ist nicht nur gefragtes Model. Sie ist auch eine richtige Fashionista. Iris holt sich den Granny-Kick mit ausgefallenen Accessoires in Form von hübschen Schleifchen, mit dazu passend verspielter Brille.