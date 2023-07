Noch auf der Suche nach dem perfekten, pinken Outfit für den Kinostart von Barbie? We got you covered! Wir haben hier drei Outfits im Barbiecore-Look für euch, die ihr ganz einfach nachstylen könnt.

Das ein oder andere Teil könnte vielleicht sogar schon in eurem Kleiderschrank hängen.

3 Barbiecore-Looks zum Nachstylen

Es ist so weit, Barbie ist endlich in unseren Kinos zu sehen. Wohooo!!!! Jetzt muss nur noch das perfekte pinke Outfit her, um damit mit der Barbieland-Kulisse im Kino zu verschmelzen. Ihr habt noch keine Ahnung, was ihr tragen wollt? Well, ihr habt Glück – denn wir hätten hier gleich drei Looks für euch, die ihr ganz easy peasy lemon squeezy nachstylen und am Kinoabend des Jahres tragen könnt.

1. This Barbie likes Mini Dresses

Ihr habt ein pinkes Minikleid in eurem Kasten? Dann kramt es für den Kinoabend unbedingt hervor. Holt euch noch ein paar hohe pinke Socken und kombiniert dazu ein paar High Heels – fertig ist der Look! Abschließend noch rosafarbener Lack auf die Nägel, der natürlich perfekt zur Farbe eurer Handtasche passt – von Kopf bis Fuß in Pink getaucht, ganz wie Barbie eben! Viel Spaß im Kino 😉

2. This Barbie likes Pink Sets

Für all jene unter euch, die in den Sommermonaten auf Sets setzen, haben wir die perfekte Barbie-Fashion-Inspo. In der pinken Variante seid ihr nämlich bestens für den Kinoabend gerüstet. Ein paar hohe Sandalen und pinker Lippenstift dazu kombiniert, um dem lässigen Look noch den letzten Glamour-Schliff zu verleihen – et voilà: ein gemütlicher Look mit Glam-Faktor, so wie wir es lieben. Barbie wäre stolz auf uns!

3. This Barbie likes Summer Dresses

Und zu guter Letzt noch der feminine Summer-Casual-Look, mit dem ihr direkt vom Baden ab ins Kino düsen könnt. Dafür müsst ihr nur ein cutes lockeres Kleid (in pink bzw. rosa versteht sich) überziehen, dann in bequeme pinke Badeschlappen schlüpfen und selbstverständlich eine pinke Sonnenbrille aufsetzen. Als Highlight dürfen verspielte Accessoires natürlich nicht fehlen; und die können ruhig auch mal in der ein oder anderen knalligen Farbe daherkommen (Ja, auch Barbie setzt nicht immer auf pinke Accessoires)! Und fertig ist der Kino-Look – Have Fun!