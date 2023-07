Bald ist es so weit: Am 20. Juli kommt „Barbie“ in unsere Kinos. Neben Margot Robbie und Ryan Gosling dürfen wir uns dort auch noch über sehr viele weitere bekannte Gesichter freuen. Es hätten aber noch viel mehr bekannte Gesichter werden können, wie Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig in vergangenen Interviews verraten haben.

Welche Stars einen Gastauftritt abgelehnt haben und wieso sie das getan haben, das lest ihr hier.

Diese Stars haben Gastrollen in „Barbie“ abgelehnt

Der Hype um „Barbie“ wird von Tag zu Tag größer – Die Welt ist gefühlt seit Wochen pink und wir können den Film kaum noch erwarten. Denn nicht nur Margot Robbie und Ryan Gosling sind zu sehen, sondern auch Stars wie Emma Mackey, America Ferrara, Simu Lio, Nicola Coughlan und Michael Cera sind mit dabei und versprechen ein absolutes Kino-Erlebnis! Wenn es nach Regisseurin Greta Gerwig gegangen wäre, dann wären es sogar noch viel mehr gewesen. Sie hatte nämlich noch ein paar weitere Stars im Sinn, die sie ebenfalls gerne in ihrer Produktion dabei gehabt hätte. Doch leider lehnten sie die Rollen ab.

1. Saoirse Ronan

Saoirse Ronan wäre gerne mit von der Partie gewesen. Doch bedauerlicherweise musste sie wegen eines Terminkonflikts absagen. „Ich sollte einen Cameo-Auftritt haben, weil ich in London lebe und dort gedreht wurde“, so Saoirse gegenüber People. Leider überschnitten sich die Termine zu den Dreharbeiten mit denen ihres Filmes „The Outrun“. „Es gab einen ganzen Charakter, den ich spielen sollte – eine andere Barbie. Ich war entsetzt, dass ich das nicht machen konnte.“

2. Timothée Chalamet

Auch Timothée Chalamet stand bei Greta ganz oben auf der Liste der Stars, die unbedingt einen Gastauftritt in „Barbie“ haben sollten. Greta und er arbeiteten schon am Set von „Lady Bird“ und „Little Women“ zusammen – Filme, in denen Timothée auch an der Seite von Saoirse Ronan spielte. Und wer die Filme gesehen hat, weiß, dass der „Dune“-Darsteller und Saoirse ein gutes Duo vor der Kamera abgeben. Kein Wunder, dass Greta die beiden wieder in einem ihrer Filme haben wollte. Gegenüber CinemaBlend verriet die Regisseurin sogar, dass sie für die beiden spezielle Gastauftritte geplant hatte.

„Nun, es musste immer eine Art kleineres Ding sein, weil sie [Anm. d. Redaktion: Saoirse Ronan] zu der Zeit selbst produzierte, worauf ich so stolz auf sie bin. Und natürlich ist es großartig. Aber es sollte ein spezieller Gastauftritt werden. Ich wollte auch einen speziellen Gastauftritt mit Timmy machen. Beide konnten nicht und ich war so verärgert. Ich liebe sie so sehr und es fühlte sich an, als würde ich etwas ohne meine Kinder machen. Ich meine, ich bin nicht ihre Mutter, aber ich fühle mich irgendwie wie ihre Mutter.“

3. Gal Gadot

Auch Gal Gadot war im Gespräch für eine Gastrolle in dem Kinofilm. Margot Robbie selbst wollte die Schauspielerin dabei haben. Doch leider war sie zu der Zeit der Dreharbeiten nicht verfügbar. „Gal Gadot ist Barbie-Energie. Denn Gal Gadot ist so unglaublich schön, aber man hasst sie nicht dafür, dass sie so schön ist, weil sie so aufrichtig, enthusiastisch und freundlich ist, dass es fast schon albern ist“, sagte Margot gegenüber Vogue.

4. Luke Macfarlane

„Bros“-Star Luke Macfarlane ergatterte nach einem Vorsprechen sogar eine kleine Nebenrolle für Barbie. Doch nur ein wenig später wurde ihm eine Rolle in der Comedy-Serie „Platonic“ von Apple TV+ angeboten. Er lehnte „Barbie“ im Nachhinein ab, er konnte aus Zeitgründen nicht beides drehen. „Es war eine dieser brutalen Sachen. Ja, das Timing hat für beide nicht gepasst. Ich will nicht prahlerisch klingen. Es war eine kleine, unbedeutende Rolle, aber ich war noch nie Teil einer schönen, großen, coolen Sache wie dieser. Es wäre cool gewesen, wenn ich beides hätte machen können“, erzählte er gegenüber The Hollywood Reporter.