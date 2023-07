Heute ist es so weit: die 9. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 startet in die erste Runde. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.

Hier gibt’s alle Infos für euch im Überblick.

Frauen Fußball-Weltmeisterschaft 2023: Diese Nationen treten gegeneinander an

Zum neunten Mal findet die Frauen Fußball-Weltmeisterschaft heuer statt; aufgeteilt auf Australien und Neuseeland. Insgesamt 32 Mannschaften treten gegeneinander an – das sind mehr Teams als in den Jahren zuvor. Davon kommen 12 aus Europa, 3 aus Südamerika, 6 aus Nord-, Mittelamerika und Karibik, 4 aus Afrika, 6 aus Asien und 1 aus Ozeanien.

In diesen Gruppen treten die Nationen bei der Frauen Fußball-WM 2023 gegeneinander an:

Gruppe A

Norwegen

Neuseeland

Philippinen

Schweiz

Gruppe B

Australien

Irland

Nigeria

Kanada

Gruppe C

Spanien

Costa Rica

Sambia

Japan

Gruppe D

England

Haiti

Dänemark

China

Gruppe E

USA

Vietnam

Niederlande

Portugal

Gruppe F

Frankreich

Jamaika

Brasilien

Panama

Gruppe G

Schweden

Südafrika

Italien

Argentinien

Gruppe H

Deutschland

Marokko

Kolumbien

Südkorea

Wer sind die Favoriten?

Spanien gilt als großer Favorit der diesjährigen Frauen Fußball-Weltmeisterschaft. Aber auch England und Deutschland werden guten Chance ausgerechnet, sich den Titel zu holen. Weltmeister 2019 waren übrigens die USA. Österreich ist bei der WM 2023 nicht vertreten. Das Finale findet am 20. August in Sydney in Australien statt.

HIER findet ihr außerdem einen kompletten Überblick über alle Spiele und Ergebnisse!