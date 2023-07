Wenn es um das Thema Liebe geht, gibt es da einige Sternzeichen, die einfach echte Profis sind! Sie wissen in Sachen Liebe immer, was zu tun ist und geben anderen die perfekten Ratschläge. Bei Liebesangelegenheiten kann man ihnen auf jeden Fall nichts vormachen.

Diese Tierkreiszeichen sollten vielleicht eine Karriere als Paartherapeut:in anstreben.

Wassermann

Der Wassermann ist ein richtiges Kommunikations-Ass und hat einen einzigartigen Blick auf die Welt. Kein Wunder, dass er auch in Sachen Liebe immer die richtigen Ratschläge parat hat. Wenn man Probleme in der Liebe hat, steht das Sternzeichen einem nämlich immer mit Rat und Tat zur Seite. Und mit seiner Originalität und seinem Einfallsreichtum weiß er einfach jedem in seinem Umfeld auf die richtige Weise zu helfen. Das Sternzeichen ist ein wahrer Kommunikationsguru und kann jedem dabei helfen, seine Gefühlswelt zu erforschen und zu verstehen, was in seinem Herzen vorgeht.

Löwe

Mit seinem starken Selbstbewusstsein und seiner charismatischen Ausstrahlung ist der Löwe derjenige, der einem das Gefühl gibt, dass man alles schaffen kann und dass man wertvoll ist. Er ist der erste Ansprechpartner, wenn man mit Selbstzweifeln kämpft oder das Vertrauen in eine Beziehung verloren hat. Sein besonderes Talent liegt darin, andere zu inspirieren und Mut zu machen, damit sie in Liebesangelegenheiten glücklich werden. Das Sternzeichen ermutigt seinen Gegenüber, Gefühle offen zu zeigen, ohne Angst zu haben, zurückgewiesen zu werden.

Waage

Die Waage ist Schlichter:in und Friedensstifter:in in Liebesangelegenheiten. Ihr besonderes Talent liegt darin, ausgewogene Lösungen zu finden und Konflikte auf sanfte und liebevolle Weise zu lösen. Ihre Fähigkeit, Empathie zu zeigen und sich in andere hineinzuversetzen, macht sie zu einem Profi, was die Liebe angeht. So ist sie für ihren Freundeskreis schon längst Ansprechpartner:in Nr.1 geworden, wenn es in Liebesdingen einfach nicht laufen möchte. Hier kommt ihr ihre besonnene Art zugute. Denn sie bewahrt einen klaren Kopf und hilft anderen dabei, keine überstürzten Entscheidungen zu treffen.