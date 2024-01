Man könnte meinen, in einer Beziehung ist Liebe alles was zählt. Für die Gen Z reicht das jedoch nicht aus: Sie sehnt sich nämlich hauptsächlich nach finanzieller Sicherheit beim Dating. Das legt eine neue Studie nahe.

Für die Studie wurden 2.700 Personen befragt.

Gen Z legt großen Wert auf finanzielle Sicherheit in Beziehung

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts: Finanzielle Harmonie im Dating-Life ist wichtiger denn je. Das zeigt zumindest eine neue Studie „2023 Planning & Progress“ der Northwestern Mutual auf. Laut der Untersuchung scheint die finanzielle Sicherheit in einer Partnerschaft eine größere Rolle zu spielen als die Romantik. Für die Studie wurden 2.700 Personen dazu befragt, wie sich Geld auf ihr Leben und insbesondere auf romantische Beziehungen auswirkt.

Mehr als ein Drittel der Befragten gibt an, dass ihnen finanzielle Sicherheit in einer Beziehung mehr bedeutet als körperliche oder romantische Kompatibilität. Insbesondere für die Generation Z steht Geld im Mittelpunkt einer Beziehung. Für 49 Prozent der Befragten Gen Zs ist finanzielle Kompatibilität die Priorität in einer Partnerschaft. Liebe ist hierbei zweitrangig.

Doch wie sieht es mit den anderen Generationen aus? Die Studie hat auch diese Daten erhoben. 40 Prozent der Befragten Millennials, 35 Prozent der Generation X und 30 Prozent der Babyboomer geben an, dass Geld einen höheren Stellenwert in der Beziehung hat als die Romantik.

Die Auswirkung von Krisen auf das Dating-Verhalten

Doch woher kommt diese Einstellung bei jungen Menschen in der Gesellschaft? Nun ja, wenn man bedenkt, welche Krisen die junge Generation durchleben musste, sollte es eigentlich keine große Überraschung sein, dass Geld ein große Rolle in ihrem Leben spielt. Schließlich war alleine die Corona-Pandemie für viele junge Menschen eine große Belastung. Ein kurzer Vergleich zu Österreich: In Österreich ist beispielsweise die psychische Belastung der unter 30-Jährigen merklich höher als in älteren Bevölkerungsgruppen, laut dem Austrian Health Report 2023. Dieser Trend sei durch die Pandemie beschleunigt worden.

Aber nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Inflation und Kriege auf unserer Welt trugen dazu bei, dass die junge Generation ihre finanzielle Absicherung gerne priorisiert. Diese Erkenntnisse lassen sich aus den Ergebnisse der Studie mitnehmen, wie auch Veronica Fuentes, Geschäftsführerin von Northwestern Mutual laut Fortune erklärt.

„Wenn es um finanzielle Ängste geht, sind die jüngeren Generationen mehrfachem Druck ausgesetzt. Sie sind anfälliger für wirtschaftliche Abschwünge, sie hatten weniger Zeit, sich auf Schwankungen vorzubereiten, und sie waren vielleicht noch nie als Paar mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert“. heißt es laut Fuentes. „Ältere Paare hingegen haben sich vielleicht schon mehrfacht mit Zeiten finanzieller Unsicherheit konfrontiert, darauf vorbereitet und diese überstanden“, fügt die Northwestern Mutual Geschäftsführerin hinzu. Ältere Generationen ziehen aus ihren Erfahrungen also einen Vorteil im Vergleich zur unerfahrenen Gen Z bei diesem Thema. Die junge Generation ist also mehr Druck ausgesetzt, welcher sich in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens sichtbar macht. In diesem Fall beim Dating.