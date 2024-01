Am 10. Februar 2024 beginnt in China das neue Jahr. Diesmal steht es im Zeichen des Drachen – dem stärksten Tier im östlichen Horoskop. Es steht für Energie, Kraft und Glück. Gemeinsam mit dem Element Holz, das in diesem Jahr herrscht, sorgt es für Aufbruch, Wachstum und Schöpfung.

Was das Drachenjahr für die einzelnen Tierkreiszeichen bedeutet, lest ihr hier.

2024 steht für das Jahr des Holz-Drachen

Es scheint, als würde 2024 ein sehr kraftvolles und energiegeladenes Jahr werden. Das zeigt auch ein Blick ins chinesische Horoskop. Denn dieses besagt, dass das Jahr des Drachen auf uns zukommt und wir uns somit vom Jahr des Wasser-Hasen verabschieden. In China verehrt man den Drachen seit Jahrtausenden, da es als mächtigstes Wesen gilt. Es verbreitet eine selbstsichere, mutige und leidenschaftliche Energie, durch die sich großer Erfolg ausbreiten wird.

Diesmal befindet sich das Drachenjahr zudem im Element Holz, das ihm östlichen Horoskop mit dem Frühling gleichgesetzt wird. Gemeinsam entsteht dadurch eine Kraft, die ideenreich, wachstumsorientiert und überaus freundlich ist. Es bedeutet aber auch, dass große Veränderungen und persönlicher Wandel auf uns zukommen wird.

Die Besonderheit des chinesischen Horoskops

Das chinesische Horoskop wird nicht etwa in Geburtsmonaten unterschieden, sondern in einem zwölfjährigen Zyklus. Dabei ist jedem Geburtsjahr ein bestimmtes Tier und ein Element zugeordnet. Hier spricht man deshalb auch nicht von Sternzeichen, sondern von Tierkreiszeichen. Welche Auswirkungen das Jahr des Holz-Drachen nun auf die unterschiedlichen Zeichen hat, verraten wir euch hier!

Ratte (Geburtsjahre 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Der leidenschaftliche Drache sorgt dafür, dass 2024 endlich der oder die Traumpartner:in im Leben der Ratte-Geborenen auftaucht. Dieses Glücksgefühl hat sowohl auf die Gesundheit als auch auf den Job große Auswirkungen. Denn plötzlich scheint alles super easy von der Hand zu gehen. Das Selbstvertrauen wächst und sorgt dafür, dass das Tierkreiszeichen unheimlich viele Ideen hat, die es mit der Welt teilen möchte. Aufgrund des Drachenjahres sieht es gut aus, dass sich daraus eine einzigartige Geschäftsidee entwickelt, die die Kasse klingen lässt.

Büffel (Geburtsjahre 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Die Bodenständigkeit des Büffels wird 2024 mächtig auf die Probe gestellt. Dafür sorgt ein Schwung von energetischem Enthusiasmus. Denn so kommt die träumerische Seite des Tierkreiszeichens zum Vorschein und bringt ihn dazu, einige Entscheidungen, die er bisher getroffen hat, zu überdenken. Ist er noch erfüllt von seinem Leben? Was könnte er verändern, damit er nicht nur zufrieden, sondern bis über beide Ohren glücklich ist? Ein großer Wandel steht an, den Büffel-Geborene durch den Mut des Holz-Drachen meistern werden.

Tiger (Geburtsjahre 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Der charismatische Tiger weiß genau, was er sich vom neuen Jahr erwartet. Allerdings funkt ihm da der mächtige Drache dazwischen, der für die eine oder andere Störung im Paradies sorgen kann. Denn durch den impulsiven Charakter, den beide Tierkreiszeichen teilen, lauert der eine oder andere Konflikt, der sich aufgrund der Sturheit des Tigers nicht so schnell beseitigen lässt. Dafür schafft es das Tierkreiszeichen, sich mit seinem eigenen emotionalen Wachstum zu beschäftigen und konkret zu thematisieren, was sein Anliegen ist. Dadurch könnte am Ende doch noch alles so laufen, wie es sich der Tiger vorgestellt hat.

Hase (Geburtsjahre 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Im Drachenjahr lernt der Hase, was es bedeutet, sich selbst vor andere zu stellen. Denn auch wenn Harmonie und Balance zwei wichtige Punkte sind, ohne die das Tierkreiszeichen einfach nicht auskommt, wird es 2024 einige persönliche Veränderungen zu spüren bekommen. Wer sich auf andere verlässt, zieht meistens den Kürzeren. Daher ist es ratsam, dass sich der Hase das Selbstbewusstsein und den Kampfgeist des Holz-Drachen zum Vorbild nimmt und endlich seine eigenen Träume und Ziele verfolgt – ohne Rücksicht auf Verluste.

Drache (Geburtsjahre 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Im Jahr des Drachen sind zahlreiche Glücksmomente für das Tierkreiszeichen vorprogrammiert! In der Liebe stehen große Gefühle an, im Job läuft es richtig rund und auch gesundheitlich kann der Drache 2024 nicht klagen. Dennoch sollte sich das ehrgeizige Tier auf keinen Fall auf seinen Lorbeeren ausruhen! Denn im besten Fall soll es doch noch lange so weitergehen. Das muss man dem Drachen aber wahrscheinlich gar nicht erst sagen. Von seiner Energie getrieben, hat er nämlich schon unzählige weitere Vorhaben, die er am liebsten auf der Stelle umsetzen möchte.

Schlange (Geburtsjahre 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Während die Schlange im vergangenen Jahr so etwas wie einen langen Winterschlaf gehalten hat, ist es für das energiegeladene Tierkreiszeichen nun an der Zeit, wieder mehr aus sich herauszukommen. Ein Wechsel des Umfelds kann in diesem Fall sehr hilfreich sein, damit die Schlange wieder neue Ideen schöpfen und Kraft tanken kann. Das Drachenjahr kommt ihr hier sehr zugute! Denn für die Schlange öffnen sich wichtige Türen, sowohl beruflich als auch privat. Zudem entwickelt sie auch ihre emotionale Stärke weiter. Denn ihr fällt es immer leichter, tiefe Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen.

Pferd (Geburtsjahre 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Das Pferd sprintet mit unzähligen Vorsätzen ins neue Jahr, von denen sich die meisten tatsächlich auch erfüllen werden. Unter einer Voraussetzung: Das Tierkreiszeichen muss unbedingt dranbleiben, Durchhaltevermögen und Kampfgeist zeigen und auf keinen Fall so schnell das Interesse verlieren, wie bisher. Doch das Pferd hat Glück! Durch die euphorische und energiegeladene Stimmung des Drachenjahres lernt es schon bald, seine zielorientierte und fokussierte Seite zum Vorschein zu bringen. Das bringt das Pferd 2024 weiter, als es jemals zu träumen gewagt hätte.

Ziege (Geburtsjahre 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Die träumerische Ziege wird im starken Drachenjahr lernen, wieder etwas mehr in der Realität zu leben. Denn auch, wenn es ganz nett ist, sich in Tagträumereien zu verlieren, ist das Gefühl, auch im echten Leben etwas weitergebracht zu haben, einfach unschlagbar. Deshalb gelingt dem Tierkreiszeichen 2024 auch eines seiner bisher größten persönlichen Entwicklungen: Es findet wieder zurück zu sich selbst. Und ganz nebenbei arbeitet die Ziege auch weiterhin daran, ihre Intuition zu schärfen, um mögliche Szenarien künftig noch besser einschätzen zu können und aus dem Bauch heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Affe (Geburtsjahre 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Für Affen muss sich das Leben ständig weiterdrehen. Da spielt ihnen das Jahr des Holz-Drachen perfekt in die Karten. Denn Veränderung wird 2024 groß geschrieben! Egal ob es einen örtlichen oder beruflichen Wechsel gibt; das Tierkreiszeichen kann darauf vertrauen, dass es sich lohnt. Auch auf menschlicher Ebene kann sich der Affe auf einige inspirierende Begegnungen freuen, die noch großen Einfluss auf sein Leben haben können. Währenddessen lässt er auch seinen spirituellen Empfindungen freien Lauf und entdeckt eine neue, magische Leidenschaft für sich, die ihm eine wichtige Erkenntnis schenkt.

Hahn (Geburtsjahre 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Beflügelt von Ehrgeiz und Zielorientiertheit spürt der Hahn schon jetzt, dass 2024 sein Jahr ist. Damit könnte er sogar recht haben. Denn durch den Antrieb des Holz-Drachen verlässt das Tierkreiszeichen sein gewohntes Terrain und ist zudem bereit, Neues zu entdecken und nach etwas Größerem zu streben. Das muss nicht immer finanzielle Vorteile haben. Vielmehr steht für den Hahn das eigene Wohlbefinden und Glücksgefühl im Vordergrund. Obacht ist aber dennoch geboten! Denn durch die Kombination aus der Arroganz des Hahnes und dem Charisma des Drachen könnte es zu zwischenmenschlichen Konflikten kommen.

Hund (Geburtsjahre 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Der Hund wird im neuen Jahr lernen, wie mächtig der Drache wirklich ist. Denn durch die Energie, die von diesem Tier ausgeht, fühlt er sich nahezu unbesiegbar. Höchste Zeit also, seine Träume in Angriff zu nehmen und sie in die Realität zu bringen. Dazu braucht der Hund neben großem Mut vor allem eines: Vertrauen. Wenn er es schafft, diese innere Angst zu überwinden, dann kann sich das Tierkreiszeichen sicher sein, dass es alles schafft, was es sich vornimmt. Auch das Liebesleben profitiert davon! Denn der Hund versprüht eine anziehende Aura, die nicht nur für einige romantische Abenteuer sorgt, sondern auch die Liebe seines Lebens anlockt.

Schwein (Geburtsjahre 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Für das Schwein steht eine gute Balance aus Neustarts und Festigung an. Getrieben von der Euphorie des Drachen, möchte sich das Tierkreiszeichen weiterentwickeln und sucht daher nach neuen Möglichkeiten, um sich zu beweisen. Mit viel Elan und Selbstvertrauen wird ihm das auch gelingen. In der Beziehung kehrt in diesem Jahr allerdings Stabilität ein. Die Zeit für Experimente ist vorbei. Jetzt muss sich das Schwein sicher sein, was es will. Die brennende Energie des Holz-Drachen gibt dem Tier aber einen Schubser in die richtige Richtung, damit es letztendlich vor allem eines ist: glücklich!