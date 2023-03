Eines steht fest: Kaum eine Reality-Show hat uns auf eine derartige Achterbahnfahrt der Gefühle geschickt, wie es „Perfect Match“ gemacht hat. Nach dem Serienfinale der neuen Netflix-Dating-Show haben wir allerdings so einige Fragen …

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler!

1. Warum sind plötzlich alle so enthaltsam?

Es ist doch wirklich erstaunlich: Kaum befinden sich die Kandidat:innen nicht mehr unter Sex-Entzug oder in einem Raum voller anderer schlafender Personen, scheint jegliches Verlangen nacheinander wie weggezaubert zu sein. Und das, obwohl einige der Teilnehmer:innen zuletzt in „Too Hot to Handle“ zu sehen waren. Sprich: Sie sind eigentlich dafür bekannt, ihrer Lust zu folgen und einfach drauflos zu vögeln. Tja, eigentlich. Denn in dieser Show scheinen sie richtig enthaltsam zu leben – bis auf eine paar wilde Knutschereien und Oberschenkelmassagen gab’s nicht wirklich etwas zu sehen. An Möglichkeiten hätte es jedenfalls nicht gemangelt, denn bei „Perfect Match“ hatte jedes Paar seine eigene Luxussuite mit allem, was dazu gehört.

Bild: Netflix

2. Hat Nick Lachey seinen Nachnamen vergessen?

Kommt es nur uns so vor oder hatten die Kandidat:innen eine Klausel in ihrem Vertrag, die besagt, dass sie jedes Mal, also wirklich jedes Mal, wenn Moderator Nick Lachey ins Bild kommt, alle lautstark: „Hey, NICK LACHEY“ rufen sollen? Gut, zu Zeiten, wo auch Kandidat Nick Uhlenhuth mit im Spiel war, hätte es hier eventuell zu Verwechslungen kommen können. Doch selbst als Kandidat-Nick die Show verlassen hat, nannten die Teilnehmer:innen Moderator-Nick immer noch bei seinem vollständigen Namen, obwohl es so wirkte, als hätte der 49-Jährige bereits eine freundschaftliche Beziehung zu den Paaren aufgebaut. Why so förmlich?!

Bild: Netflix

3. Was war eigentlich mit Mitchell los?

In der letzten Episode der Staffel versammelt sich der gesamte Cast im „Perfect Match“-Anwesen. Die einen versuchen noch bestehende Paare mit Last-Minute-Stacheleien auseinanderzubringen. Andere sind wohl nur dabei, um sich die Show von der ersten Reihe aus anzusehen. Und dann gibt es Mitchell. Der Ex-Freund von Kandidatin Chloe fällt in dieser Folge durch sein seltsames Verhalten auf. Er springt in komischen Bewegungen durch die Gegend, sieht ziemlich verloren aus und wirkt so, als wäre etwas nicht in Ordnung. Als er dann auch noch seinen Senf zur ganzen Chloe-Shayne-Sache dazu gibt, verrät er, dass es ihm buchstäblich „die Sprache verschlagen hat“. Er krächzt etwas Unverständliches ins Mikrofon und spätestens da wissen wir, dass Mitchell bei den finalen Dreharbeiten wohl ziemlich erkältet war. Seine kuriosen Moves erklärt das aber noch immer nicht …

Bild: Netflix

4. Was war eigentlich der Sinn der Show?

Über den tieferen Sinn von Reality-Shows nachzudenken, ist allgemein nicht zu empfehlen. In anderen Sendungen wie „Too Hot to Handle“, „Love Island“ und Co. wartet aber immerhin ein Preisgeld von 100.000 bis 200.000 Dollar auf die Kandidat:innen. Doch bei „Perfect Match“ gab es gerade mal einen einwöchigen Urlaub zu gewinnen … nachdem sich alle Teilnehmenden mehrere Wochen lang in einer traumhaften Luxusvilla am Strand von Panama verwöhnen ließen. Und auch sonst ist das Ziel der Show irgendwie nicht ganz so ersichtlich. Denn wie soll man sein „perfektes Match“ finden, wenn man sich gefühlt täglich für eine andere Person entscheidet, mit der man seine Zukunft verbringen will? Spoiler: Das funktioniert auch nicht.

Bild: Netflix

5. Wer ist noch zusammen?

Das bringt uns auch schon zur letzten, wohl wichtigsten Frage: Sind die Paare noch zusammen? Wir machen es kurz: Nope, kein Einziges. Am Finaltag gab es ohnehin nur noch drei Pärchen (Georgia & Dom, Kariselle & Joey und Chloe & Shayne), die sich auch außerhalb der Sendung treffen wollten. Leider ging die frische Liebe bei allen Kandidat:innen in die Brüche. Georgia und Dom, die „Perfect Match“-Gewinner:innen waren gefühlt 24 Stunden zusammen, bevor sie sich wieder trennten und NICHTMAL ihre Gewinner-Reise angetreten sind. Auch Chloe und Shanye dürften laut Social Media kein Paar mehr sein. Obwohl Chloe in letzter Zeit immer wieder einen mysteriösen Mann auf Instagram gezeigt hat – ist es vielleicht doch Shayne? Und auch Kariselle und Joey, die sich zuvor sogar noch VERLOBT haben, sind nicht mehr zusammen. Das ging schnell …