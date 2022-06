Kitschige Liebesgeständnisse, ein Ritt in den Sonnenuntergang und ein Leben wie im Märchen. Was für manche wie der absolute Lebenstraum klingt, ist für andere ein richtiger Horror. Denn sie sind sich sicher: die wahre Liebe gibt es nicht!

Diese drei Sternzeichen glauben nicht mehr an die wahre Liebe.

Skorpion

Bei kaum einem Sternzeichen gilt der Spruch „harte Schale weicher Kern“ so sehr wie beim Skorpion. Denn nach außen hin geben sie sich gerne stark, innerlich gibt es aber Vieles, das sie beschäftigt und emotional mitnimmt. Ihre erste große Liebe haben sie etwa noch immer nicht ganz verkraftet – und den ersten Herzschmerz erst recht nicht.

Diese erste negative Erfahrung ist auch Schuld daran, dass sich die Skorpione vom Glauben an die wahre Liebe distanziert haben und eher auf eine langanhaltende solide Partnerschaft hoffen. Aber keine Sorge, liebe Skorpione: eben diese Partnerschaft kann in euch auch wieder den Romantiker wecken.

Jungfrau

Jungfrauen sind sehr pragmatisch und analysierend. Sie kennen gerne die Pros und Kontras einer jeden Situation und sind nicht gerade die größten Fans von Überraschungen. Das betrifft auch das Thema Liebe. Denn die Jungfrauen halten nichts von stürmischen Beziehungen, Liebe auf den ersten Blick oder Hals über Kopf in eine Beziehung stürzen.

Sie bevorzugen es, langsam in eine Beziehung zu geraten und jeden Schritt mit dem Gegenüber zu besprechen. Denn für die Jungfrauen ist klar: die meisten Beziehungen enden in Trennung. Warum sollte man also Zeit und Emotionen verschwenden, wenn man auch einfach klar die Fakten auf den Tisch legen kann.

Zwillinge

Für Zwillinge ist der Glaube an die große wahre Liebe schlichtweg eine Fantasie aus Kinderfilmen. Denn das, was sie bei sich und in ihrem Umfeld erlebt haben, hat mit „Happy Ever After“ eher wenig zu tun. Das Tierkreiszeichen ist in Liebesdingen deshalb extrem skeptisch und will erst gar nicht versuchen, nach der wahren Liebe zu suchen.

Warum denn auch, schließlich kann man ja auch einfach Spaß haben und die Zeit beim Daten in vollen Zügen genießen! Aber liebe Zwillinge: vielleicht wartet ja genau in dieser unbeschwerten Zeit die richtige Person auf euch.