Das vergangene Jahr war für uns alle nicht leicht. Und die Coronavirus-Pandemie hat uns wohl immer noch fest im Griff. Während die einen mit Krisen halbwegs gut klarkommen, fällt es den anderen total schwer, mit solchen Situationen umzugehen.

Vor allem diese Tierkreiszeichen können mit Krisen leider gar nicht gut umgehen.

Krebs

Der Krebs zählt zu den emotionalen Sternzeichen, das sich ständig Sorgen und über alles Gedanken macht. Hinzu kommt auch, dass der Krebs dazu neigt, ein kleiner Hypochonder zu sein – in Zeiten wie diesen ist das also nicht unbedingt die beste Kombination, um Krisen gut zu bewältigen. Leider fühlt sich der Krebs in Ausnahmesituationen schnell gestresst und schafft es nicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Um runterzukommen, sollte sich dieses Sternzeichen mit einem neuen Hobby ablenken. Beim Malen könnte er zum Beispiel richtig abschalten und sich auf andere Gedanken bringen.

Waage

Auch die Waage kann mit Krisen nicht besonders gut umgehen. Sie ist bekanntlich sehr harmoniebedürftig und braucht Ausklang und Ruhe in ihrem Leben. Sobald etwas nicht ganz rund läuft, wirkt sich das schnell auf ihre Gemüt aus. Die Waage ist leider nicht besonders stressresistent. Sie braucht Routine und einen geordneten Tagesablauf. Mit der aktuellen Ungewissheit, die wegen der Coronavirus-Krise derzeit herrscht, kann dieses Sternzeichen leider nur sehr schwer umgehen. Viel reden hilft! Gerade jetzt braucht die Waage ihre Freunde mehr denn je.

Jungfrau

Ähnlich ist das auch bei der Jungfrau. Denn auch dieses Sternzeichen liebt Struktur und Ordnung. Die Jungfrau hat stets für alles einen Plan und eine ganz genau Vorstellungen von ihrer Zukunft. Dass im vergangenen Jahr plötzlich alles völlig anders gelaufen ist, als sie sich das vorgestellt hat, hat sie deshalb ziemlich aus der Bahn geworfen. Die Jungfrau ist in Krisensituationen schnell unruhig und schafft es plötzlich nicht mehr, klar zu denken und optimistisch zu bleiben. Sie kann es kaum noch erwarten, dass endlich wieder Normalität einkehrt. Kleiner Tipp: Wie wär’s die Zeit zu nutzen und sich zum Beispiel bei einem Online-Kurs weiterzubilden? So kann sich die Jungfrau jetzt richtig gut ablenken und sie hat gleichzeitig eine neue Aufgabe.

Stier

Der Stier hat ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Gerade jetzt fühlt er sich deshalb oft hilflos, denn alles ist momentan total ungewiss und ändert sich täglich. Er schafft es nicht, positiv in die Zukunft zu blicken. Stattdessen ist der Stier sehr pessimistisch und hat Angst davor, wie es weitergeht. Er macht sich ständig Gedanken, kann nicht abschalten und malt sich das Schlimmste aus. Ihm fehlt seine Routine und sein gewohntes Leben. Der Stier sollte versuchen in sich zu kehren und loszulassen. Meditation könnte zum Beispiel helfen.