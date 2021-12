Tiere haben ein unglaubliches Gespür für das Übernatürliche. Sie hören Geräusche und riechen Gerüche, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Sollte dein Haustier sich also seltsam verhalten, könnte dies durchaus ein Hinweis dafür sein, dass Geister anwesend sind.

5 Anzeichen, dass unsere Fellnasen Übernatürliches erspüren.

1. Deinem Liebling stehen plötzlich die Haare zu Berge

Du und deine Katze habt es euch auf der Couch gemütlich gemacht. Doch plötzlich stellt sie aus unerfindlichen Gründen die Haare auf. Katzen und Hunde nehmen die Welt ganz anders wahr als wir. Sie können Frequenzen hören, die unser Ohr nicht hören kann. Sie sind in der Lage Dinge zu sehen und zu riechen, die wir nicht wahrnehmen. Wenn dein Liebling also die Haare aufstellt, könnte das ein Indiz dafür sein, dass er etwas Ungewöhnliches wahrnimmt, das ihm nicht gefällt.

2. Deine Fellnase starrt in die Dunkelheit

Laut einer Studie der City University in London sollen Katzen und Hunde auch in der Lage sein UV Licht zu sehen. Eine Fähigkeit, die ihnen Zugang zu einer Welt eröffnet, die für uns nicht sichtbar ist. Wenn es um die Wahrnehmung von Farben geht, sind uns Hund & Katz weitaus unterlegen. Aber darin, Bewegungen vor allem in der Dunkelheit zu erkennen, sind sie wahre Meister, wie auch wissenschaftliche Studien bestätigen. Wenn also dein Liebling plötzlich ohne ersichtlichen Grund aufschreckt und in eine Richtung starrt, könnte da durchaus was im Schatten lauern.

3. Dein Hund meidet gewisse Räume

Eigentlich war dein Schlafzimmer immer sein nächtlicher Lieblingsraum. Doch plötzlich will dein Hund diesen Raum nicht mehr betreten. Warum wird wohl oder übel für alle Zeit ihr Geheimnis bleiben? Aber es könnte auch durchaus sein, dass es sich ein Geist in deinem Schlafzimmer bequem gemacht hat.

4. Dein Hund erschnüffelt eine seltsame Spur

Der Geruchssinn eines Hundes ist je nach Rasse 10.000 bis 100.000 Mal stärker als der des Menschen. Unsere Vierbeiner sind also wahre Helden darin Veränderung in der Luft wahrzunehmen. Laut Studien können Hunde sogar Krebs oder das Wetter erschnüffeln und fühlen. Warum also nicht auch übersinnliches?

5. Dein Haustier hat den 7 Sinn

Vor allem Katzen sagt man nach, dass sie einen 7. Sinn haben. Legendär ist der Fall von Kater Oscar, der den Tod mehrerer Hospiz-Bewohner in den USA voraussagte. Es gibt auch mehrere Studien, die sich mit der hellseherischen Fähigkeit von Katzen beschäftigt haben. Eine britische Studie kam zu dem Schluss, dass mehr als 75 Prozent der befragten Tierbesitzer angaben, dass ihre Katze vorab schon spürte, wenn ein Familienmitglied nach Hause kam. Zudem war der Großteil davon überzeugt, dass ihre Fellnasen Krankheiten erahnen können, in dem sie sich immer wieder auf die betroffene Körperstelle legten, oder diese putzten. Bei Hunden gibt es sogar eine entsprechende Studie: Mit einer Trefferquote von 98 Prozent sollen diese in der Lage gewesen sein, anhand von Urinproben eine Krebserkrankung zu erschnüffeln. Sollte es also Geister geben: Wer, wenn nicht sie, würden diese wahrnehmen?