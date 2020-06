Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr retteten in der Steiermark vergangenen Sonntagabend (28. Juni) eine Kuh, nachdem diese in den Pool eines Hauses gefallen war.

Laut Einsatzleiter Stefan Grangl konnte das 600 Kilogramm schwere Tier schließlich mithilfe eines Krans aus dem Wasser geborgen werden.

Feuerwehreinsatz in der Steiermark: Kuh fällt ins Pool

In der obersteirischen Gemeinde Apfelberg kam es vergangenen Sonntagabend (28. Juni) zu einem kuriosen Rettungseinsatz der freiwilligen Feuerwehr. Denn wie ein Feuerwehrmann gestern (29. Juni) mitteilte, seien Anrainer des Ortes gegen 17:10 Uhr auf ein lautes Muhen aufmerksam geworden. Der Grund: Eine Kuh war von einer nahen Weide gekommen und in den Swimmingpool eines Hauses gefallen. Da das Tier sich jedoch nicht aus eigenen Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte, musste eine Rettungsaktion der freiwilligen Feuerwehr eingeleitet werden. Für die 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren Apfelberg und Knittelfeld sei die Rettungsaktion sehr lang, kräfteraubend und geruchsintensiv gewesen, schilderte ein Feuerwehrmann gestern (29. Juni) in einer Presseaussendung.

Riesiger Kran fischt Tier aus dem Wasser

Für die Rettung der Kuh kamen Feuerwehreinsatztaucher des Wasserdienststützpunktes Apfelberg zum Einsatz. Denn um das Tier aus dem Wasser zu ziehen, mussten die Einsatztaucher die Kuh zunächst mit Gurten fixieren. Anschließend konnte sie laut Einsatzleiter Stefan Grangl mithilfe eines Krans der Feuerwehr Knittelfeld geborgen werden. Nach Untersuchungen durch den Feuerwehrtierarzt übergaben die Rettungskräfte das Tier schließlich wieder seinem Besitzer. Zuvor mussten allerdings noch sowohl die Kuh als auch der Swimmingpool, der mit 65.000 Liter Wasser gefüllt war, gereinigt werden.