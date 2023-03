Viele von uns haben die zweite Staffel von Sex/Life schon längst durchgebingt. Und dabei ist Fans natürlich aufgefallen, dass Adam Demos in den neuen Episoden nicht ansatzweise so oft zu sehen ist, wie in der ersten Staffel. Wieso das so ist, verrät der Schauspieler jetzt in einem Interview.

Achtung Spoiler!

Adam Demos über seine Screentime in Sex/Life 2

Viele von uns konnten die neue Staffel der Serie kaum erwarten. Jetzt ist sie endlich da und schließt direkt an den Cliffhanger von Staffel 1 an. Zur Erinnerung: Das Staffelfinale endete damit, dass Billie sechs Monate nachdem sie angekündigt hatte, ihre Ehe retten zu wollen, zu Brads Loft läuft, weil sie ihn einfach nicht aus dem Kopf bekommt.

Ihre vermeintliche Idylle mit Ehemann und Kindern sei einfach nicht genug für sie, erklärt sie dort Brad und es scheint, als ob es für die beiden eine zweite Chance geben würde. Dann der Cut: Zu Beginn der zweiten Staffel lebt Billie in ihrer eigenen Wohnung in der Stadt, getrennt von Cooper. Was überraschend kommt: Brad und Billie sind nach dem Cliffhanger aus Staffel 1 doch nicht zusammen. In einigen Rückblenden erfahren wir auch wieso.

Wer gehofft hat in der neuen Staffel von Sex/Life sehr viel von Adam Demos zu sehen, wird leicht enttäuscht zurückgelassen. Denn in Staffel zwei taucht der Darsteller in den meisten Episoden bis zum Finale nur sehr kurz auf. Wieso das so ist, verrät der 37-Jährige jetzt in einem Interview mit The Hollywood Reporter. „Das ist eher eine Frage der Schöpfer und Autoren, denn das sind die genialen Köpfe, die sich so etwas ausdenken“, so der Schauspieler diplomatisch.

ACHTUNG: Auch hier gibt’s wieder Spoiler. Wer die neuen Folgen noch nicht zu Ende gesehen hat, der sollte jetzt lieber nicht weiterlesen.

„Aber ich denke, um die Geschichte von Billie und Majid zu ermöglichen, damit man sich in sie hineinversetzen kann, kann Brad vielleicht nicht immer so viel dabei sein“, erklärt er weiter. Dass Fans sich mehr Adam-Screentime erhofft hatten, ehrt den Darsteller. Es sei schön, vermisst zu werden. „Wenn man die Drehbücher liest und weiß, dass sich der Kreis schließt und die beiden am Ende zusammenkommen, war es gar nicht so schlimm, das durchzustehen“, betont der 37-Jährige.

Wird es eine dritte Staffel geben?

Der Plan der Serienmacher, die Geschichte von Billie und Brad auf eine andere Art weiterzuerzählen, hat den Schauspieler jedenfalls überzeugt: „Ich denke, man muss jeder Figur eine Zeit lang ein Eigenleben zugestehen. Ich glaube, das ist es, was sie [Serienmacher] versucht haben zu tun“, so Adam.

Mit dem Ende von Staffel 2 vermuten viele Fans aber nun, dass es keine dritte Staffel geben werde. Ob und wie Billies und Brads Geschichte weitergeht, steht also noch in den Sternen. Auch Adam Demos selbst hat darauf keine Antwort: „Klügere Leute als ich haben die Kontrolle über diese Dinge. Wenn die Zuschauerzahlen [da sind] und es eine Nachfrage danach gibt, bin ich mir sicher, dass sie sich etwas einfallen lassen und noch mehr Drama, Chaos und Herzschmerz für eine weitere Staffel schaffen werden. Aber ja, wir werden sehen“, so Demos.