Vergangenen September hat uns die Netflix-Serie „Sex/Life“ so richtig eingeheizt. Während wir gelegentlich immer noch dem heißen Love-Triangel von Billie nachschmachten, überrascht der Streamingdienst mit News: Der neue Cast von Staffel zwei hat es wirklich in sich!

Es wird richtig, richtig hot!

„Sex/Life“ Staffel 2: Neuer Cast sorgt für Begeisterung

Vergangenen Herbst war „Sex/Life“ DAS Gesprächsthema! Wen wundert’s: Immerhin hat es uns die Serie alles gegeben, was wir lieben! Eine romantische Story, heiße Sex-Szenen und einen noch viel heißeren Cast. Während wir unbedingt wissen möchten, wie es mit Billie und ihren beiden Männern weitergeht, lenkt uns Netflix mit fabelhaften Neuigkeiten ab.

Denn der Streamingdienst meldet gleich fünf Neuzugänge, die in Staffel zwei zu sehen sein werden. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sind bereits aus anderen Filmen und Serien bekannt und sollen die Storyline ordentlich aufmischen.

Übrigens: Natürlich sind auch die bisherigen Stars der Serie wieder mit dabei. Wir dürfen uns also auch auf Adam Demos (Brad), Sarah Shadi (Billie), Mike Vogel (Cooper) und Margaret Odette (Sasha) freuen. Wann die zweite Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass es noch 2022 so weit sein wird.

Das sind die Neuen

Ihr wollt wissen, wie der hotte neue Cast aussieht? Na, dann scrollt doch einfach weiter – ihr werdet es garantiert nicht bereuen 😉

Cleo Anthony schlüpft in die Rolle des geheimnisvollen Kam. Bekannt ist der 40-Jährige aus Serien wie „Nola Darling“, „Extant“ und „Trophy Wife“. Wir sind uns jetzt schon sicher, dass wir gar nicht genug von Cleo bekommen können!

Wallis Day ist in der zweiten Staffel von „Sex/Life“ als Gigi zu sehen. Welche Rolle ihre Figur dabei genau übernimmt, ist noch nicht bekannt. Aber wir tippen mal ganz stark darauf, dass sie für das ein oder andere Drama sorgen wird. Und falls ihr euch jetzt denkt, dass euch Wallis ziemlich bekannt vorkommt, dann liegt ihr damit auch goldrichtig. Denn die 27-jährige Britin war bereits in „Batwoman“, „Infinite“ und „Krypton“ zu sehen.

Dylan Bruce ist bald als Figur namens Spencer zu sehen. Und auch sein Gesicht ist kein unbekanntes. Denn wir kennen den 41-jährigen Kanadier als Paul Dierden aus der Mystery-Serie „Orphan Black“ und von seiner Rolle als Adam Donner in „Arrow“.

Craig Bierko ist auch mit von der Partie. Der 57-Jährige schlüpft in die Rolle von Mick. Von den Neuzugängen ist er wohl der bekannteste. Denn der Schauspieler spielte in jeder Staffel der Drama-Serie „UnREAL“ mit. Außerdem war er als Jazz-Fanatiker Ray in „Sex and the City“ zu sehen, mit dem Carrie für einen Moment angebandelt hat.

Darius Homayoun tritt in der neuen Staffel als Majid auf. Bekannt ist der Newcomer für eine etwas kleinere Rolle aus dem HBO-Familienepos „Succession“. Das ist jetzt also seine große Chance, durchzustarten!