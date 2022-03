Channing Tatum plant eine neue TV-Show. Seine Idee: eine Live-Bühnenshow, in der sich alles um Tanz dreht. Als Vorlage für das Konzept soll dabei der Tanzfilm „Step Up“ dienen.

Gute Neuigkeiten für alle Fans von „Magic Mike“ und „Step up“.

Channing Tatum plant „Step Up“-Show

Wie haben wir den Film geliebt: Channing Tatum spielt 2006 in „Step Up“ an der Seite von Jenna Dewan. Für die beiden war der Film nicht nur ein Karrieresprungbrett, sondern auch der Beginn einer innigen Liebesbeziehung – die zwar letztendlich in die Brüche ging, aber der Romanze im Film tut das keinen Abbruch. „Step Up“ gilt seit jeher als einer der tollsten Tanzfilme ever! Umso größer nun die Freude über das, was Darsteller Channing Tatum jetzt plant.

Der 41-jährige Star hat vor, eine Live-Bühnenshow ganz im Stile des Musiktanzfilm „Step Up“ zu starten. Das berichtet nun The Wrap. Dem Bericht zufolge gründet seine Produktionsfirma Free Association eine neue Abteilung namens FA Live, die Live-Unterhaltung erstellen, produzieren und vertreiben wird. Die Show wird das erste Projekt für das neue Unternehmen sein und soll Mitte 2023 ausgestrahlt werden. Auf welchem Sender die Show dann zusehen sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Elemente von „Magic Mike“

Fest steht aber: Die „Step Up“-Show wird auch Choreografen der „Magic Mike“-Franchise Alison Faulk und Luke Broadlick als Tanzdirektoren rekrutieren. Sie wird daher auch den Aufführungen von „Magic Mike Live“ ähneln und darauf abzielen, die Geschichte der Filmreihe fortzusetzen. Dennoch soll sich das Spektakel aber von „Magic Mike Live“ deutlich unterscheiden.

Demnach wird es eine Tanzakademie á la „Step Up“ geben, in der junge Menschen aller Leistungsstufen von den Choreografen lernen können. Die neue Live-Show verspricht ein völlig neues „kreatives Narrativ“ zu erzeugen.

„Step Up“ ist ein Teil von Channings Entstehungsgeschichte

„Nachdem wir seit 2017 fünf Produktionen von ‚Magic Mike Live‘ auf drei Kontinenten aufgebaut haben, freut sich unser Team darauf, sein kreatives Know-How nun ‚Step Up‘ zu widmen.“, so ein Sprecher des FA Live.

Denn der Film spielt auch in Channing Tatums Entwickling eine große Rolle. So heißt es in dem Bericht weiter: „Der ursprüngliche ‚Step Up‘-Film war ein großer Teil von Channings Entstehungsgeschichte. Der Hit war einer seiner ersten Filme und hat dazu beigetragen, eine Liebe zum Tanz zu entwickeln, die wirklich viel von dem angetrieben hat, was wir in den letzten fünf Jahren im Live-Bereich gemacht haben.“