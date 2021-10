Wir müssen zugeben, es ist tatsächlich ein eher ungewohntes Bild: Aktivistin Greta Thunberg schwingt völlig ausgelassen das Tanzbein. Auf einem Kimakonzert in Stockholm hat die 18-Jährige überraschend eine Performance zu Rick Astleys “Never gonna give you up” geliefert.

Sogar Interpret des Hits Rick Astley ist begeistert vom Auftritt Greta Thunbergs am Wochenende.

Greta Thunberg singt bei Klimakonzert Rick-Astley-Klassiker

Damit hatte wohl keiner so wirklich gerechnet: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Besucher eines Konzerts zugunsten des Klimaschutzes in Stockholm mit einer Gesangseinlage überrascht. Gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten schmetterte die 18-Jährige am Samstagabend vor einer jubelnden Menge den 80er-Jahre-Hit “Never Gonna Give You Up” von Rick Astley und tanzte ausgelassen dazu.

I saw it — so now you have to pic.twitter.com/3zY94FH5CA — Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021

Bevor der Hit aus den 1980er-Jahren Thunberg zum Tanzen bewegt, gibt sie den Anwesenden noch ein paar Worte mit auf den Weg. Die bevorstehende Weltklimakonferenz werde keine großen Veränderungen bringen, so Thunberg. Es läge an der Fridays-for-Future-Bewegung, hier mehr Druck auszuüben, um diese Welt noch zu retten.

“Wir sind nicht nur wütende Kinder”

“Wir sind der Liebe keine Fremde. Letztlich sind wir einfach Teenager, die miteinander herumalbern, nicht nur die wütenden Kinder, als die uns die Medien oft darstellen,” sagt Thunberg ins Mikrofon. Das Konzert in Stockholm wurde von der Bewegung Fridays for Future organisiert und ist ein Teil einer Konzertreihe, die in 45 Ländern veranstaltet wird.

Nicht nur die Konzertbesucher sind von Gretas Showeinlage angetan, auch der Interpret des Songs Rick Astley ist begeistert, dass Thunberg einen seiner Songs gesungen hat. Der britische Musiker teilte auf Twitter ein Video von Thunbergs Auftritt und schreibt dazu: “Fantastisch”. Er dankte ihr zudem in ihrer Muttersprache Schwedisch.

Ganz fremd ist Thunberg das Showbusiness nicht, obwohl sie selbst noch nie zum Singen oder Tanzen auf einer Bühne aufgetreten ist. Sowohl ihre Mutter Malena Ernman als auch ihre Schwester Beata Ernman Thunberg sind laut schwedischen Medien schon länger im Musikgeschäft. Mutter Ernman war 2009 sogar schon einmal beim Eurovision Song Contest, um ihr Land zu vertreten.