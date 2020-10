Mit Cristiano Ronaldo hat es diesmal einen Sport-Superstar erwischt, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das gab der portugiesische Fußballverband jetzt bekannt.

Eigentlich hätte der Profi-Fußballer in der Nations League gegen Schweden spielen sollen.

Cristiano Ronaldo mit Corona infiziert

Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird wohl für längere Zeit ausfallen. Denn der 35-Jährige hat sich mit Corona infiziert. Am Dienstag (13.10.2020) gab der portugiesische Fußballverband (kurz: FPF) bekannt, dass der Profi einen positiven Corona-Test abgegeben hat. Erst kürzlich trat er im Match gegen Spanien und Frankreich an. Jetzt sollte er eigentlich in der Nations League gegen Schweden spielen.

Doch statt Spielzeit auf dem Feld heißt es für Ronaldo jetzt erstmal zwei Wochen Quarantäne. Wo er sich angesteckt haben könnte, ist noch völlig unklar.

So geht es dem Fußball-Star

Laut FPF geht es dem Fußballspieler gut. Er habe momentan keine Symptome und befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne, um den Virus zu überstehen. Die restlichen Spieler seiner Mannschaft, Juventus Turin, wurden übrigens auch getestet. Doch bei allen fiel der Coronatest negativ aus.

Vor wenigen Tagen soll zudem bekannt geworden sein, dass den Juventus-Kickern Konsequenzen drohen würden, da sie die Quarantäne-Regelung gebrochen hätten, um zu ihren Nationalmannschaften zu reisen. Das berichtete die Gesundheitsbehörde der Stadt Turin.